台中水湳轉運中心進入最後驗收階段 今天起公告招商

台中市清水區五權路是大秀國小學童上下學的通學要道，也是鄉親前往清水運動場的主要路徑，因人行步道因年久失修，長年呈現老舊破損、高低崎嶇等現象，連帶道路路面也有嚴重的龜裂問題，對用路人及學童安全造成隱憂，在地立委蔡其昌積極向中央，成功爭取高達82%的補助經費達4980萬元，道路改善工程在地方期盼下總算順利啟動。

2026-06-04 12:56