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台中水湳轉運中心進入最後驗收階段 今天起公告招商

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中水湳轉運中心已峻工，進入最後驗收階段，交通局今天起正式公告招商。圖／台中市政府提供
台中水湳轉運中心已峻工，進入最後驗收階段，交通局今天起正式公告招商。圖／台中市政府提供

台中市水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，「綠美圖」與「台中國際會展中心」已完工啟用，帶動大量人流，「水湳轉運中心」已竣工，進入最後驗收階段，交通局今天起正式公告招商，要讓水湳轉運中心接軌重大建設效益迎商機。

交通局長葉昭甫表示，台中市有豐原、台中、水湳及烏日四大轉運中心建設，其中豐原轉運中心率先啟用，成為山城地區重要交通樞紐；鄰近台中車站的台中轉運中心也預計今年完工；水湳轉運中心則於今年2月27日完成報竣，較原定工期提前完工。

葉昭甫提到，水湳轉運中心鄰近國道1號及台74線快速道路，交通便利，具備串聯中台灣重要優勢，為台中新興交通門戶，目前進入最後驗收階段，未來將採複合式營運模式，整合國道客運、市區公車、停車轉乘及商業服務等多元功能。

交通局指出，水湳轉運中心規劃設置42席國道客運月台、12席市區公車月台，提供614席汽車停車位、1253席機車停車位及604席自行車停車空間，強化轉乘便利性；地下1樓預留未來捷運橘線連通空間，升級公共運輸整合效益。

水湳轉運中心今年6月4日至6月26日公告招商，基地位於西屯區經貿段1地號，占地約3.35公頃，屬水湳經貿園區第二種經貿專用區，建蔽率80%(一期+二期)、容積率500%(一期+二期)，以ROT模式招商，契約許可期間30年，1樓規劃候車大廳與市區公車空間，2、3樓為國道客運月台，4樓規劃辦公空間及行控中心；1樓及4樓設有商業開發空間，可做為超商、餐廳、美食街及多元商業服務。

台中 水湳轉運中心 台中市

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