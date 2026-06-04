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國小通學步道崎嶇！民代爭取中央補助4980萬翻新清水五權路

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委蔡其昌今天前往清水區五權路進行實地會勘，當場要求地方政府在後續的規劃與施工階段，務必打造更宜居友善的步行環境。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌今天前往清水區五權路進行實地會勘，當場要求地方政府在後續的規劃與施工階段，務必打造更宜居友善的步行環境。圖／蔡其昌提供

台中市清水區五權路是大秀國小學童上下學的通學要道，也是鄉親前往清水運動場的主要路徑，因人行步道因年久失修，長年呈現老舊破損、高低崎嶇等現象，連帶道路路面也有嚴重的龜裂問題，對用路人及學童安全造成隱憂，在地立委蔡其昌積極向中央，成功爭取高達82%的補助經費達4980萬元，道路改善工程在地方期盼下總算順利啟動。

立委蔡其昌表示，清水區已有多處友善行人步道順利完工，包括橋江南街、橋江北街、民族路、五權南路及鎮政路等，不僅為清水海線注入嶄新的市容風貌，保障行人通行安全，更成為鄉親平日運動休憩的重要場域；同時，透過這些工程也將原本破損的柏油路面全面翻新，帶來更平整安全的道路環境，在地方上獲得諸多好評。

蔡其昌說，此次爭取清水區五權路道路及人行環境改善，將串聯過去幾年已完工的路段、讓步行路網更完整外，更因鄰近大秀國小與清水運動場，完工後將大幅提升學童上下學及運動民眾的通行安全，未來全新的人行步道也將兼具鄉親散步運動的休憩功能，整體建設效益極高。他特別叮囑市府與公所，施工期間務必做好交通疏導及各項施工安全措施，降低對居民生活的影響，讓工程安全且順利完工。

武鹿里長陳意和指出，清水區五權路的改善案自多年前就開始向市府爭取，卻礙於工程經費過於龐大、權責單位不明等狀況，導致建設地方的聲音一直沒有進展。陳意和表示，這次非常感謝立委蔡其昌直接協助向中央爭取高額經費，總算讓這項卡關多年的地方期盼得以順利跨出第一步，期盼工程能早日完工，帶給里民一個更安心、安全的用路環境。

立委蔡其昌今天前往清水區五權路進行實地會勘，當場要求地方政府在後續的規劃與施工階段，務必打造更宜居友善的步行環境。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌今天前往清水區五權路進行實地會勘，當場要求地方政府在後續的規劃與施工階段，務必打造更宜居友善的步行環境。圖／蔡其昌提供

立委蔡其昌今天前往清水區五權路進行實地會勘，當場要求地方政府在後續的規劃與施工階段，務必打造更宜居友善的步行環境。圖／蔡其昌提供
立委蔡其昌今天前往清水區五權路進行實地會勘，當場要求地方政府在後續的規劃與施工階段，務必打造更宜居友善的步行環境。圖／蔡其昌提供

清水區 蔡其昌 行人

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