如廁文化有待改善！ 彰化友善公廁所僅17座、衛生紙入馬桶僅27%

彰化縣積極改善如廁文化，全縣1559座列管公廁，目前僅17座設置性別友善廁所，對於比較符合衛生觀念的「衛生紙丟馬桶」條件的公廁則只有27%、採坐式馬桶則只有42%，環保局指出，將積極克服既有設施條件限制，並宣導改變民眾使用的習慣。

彰化縣環保局指出，推動性別友善廁所的主要目的，主要回應女性廁間不足，以及照護者與被照護者性別不同、跨性別者等多元使用需求，提供民眾更安全、乾淨、舒適且具隱私的如廁環境。

彰化縣目前設置的17座性別友善廁所，彰化市有3座都在彰化縣地方稅務局，員林市有7座位在員林警分局、東山派出所、員林何醫院、敦仁醫院、市立圖書館及彰南國民運動中心，和美鎮有4座位在和美地政事務所、特力屋、和美加油站、大中華國際美食館，另3座在田尾鄉公所、怡心園及停車場，以及台鐵田中站。

環保局表示，推動性別友善廁所面臨的主要問題，通常是既有公廁空間與經費限制，多數廁所為早期設計，隔間配置與動線難以調整，若要符合隱私、安全及標示等友善設置需求，往往需要額外整修；同時地方民眾對「性別友善」概念較陌生，容易產生誤解或疑慮，增加溝通與推動難度。

環保局未來將逐步提升公共廁所的友善度與安全性，優先針對人潮較多的公園、車站、市場等場域進行輔導，強化隱私設計、清潔維護及標示管理，讓不同年齡與多元需求的民眾都能安心、便利使用。

至於推動 「衛生紙丟馬桶」觀念，目前全縣列管的1559座公廁，具備衛生紙丟馬桶條件的公廁有420座公廁，比例為27%，另有 73%公廁則因興建年代較久，管線老舊積垢、管徑較小、排水坡度不足，或地下化糞池處理效率受限等硬體問題，若貿然推動極易造成管線嚴重阻塞，加上常有民眾誤將長纖維且不易分解的面紙、濕紙巾、衛生棉或毛髮等不可碎解物投入馬桶，造成馬桶堵塞，仍有待克服。

由於坐式馬桶比起蹲式馬桶相對比較符合衛生，國多使用坐式馬桶，但彰化全縣目前公廁馬桶有57%蹲式仍高於坐式的42%，主要因國內民眾認為蹲式比較衛生，也不用掀馬桶蓋，常見公廁坐式馬桶乏人問津，蹲式馬桶排著長隊伍，甚至很多人半蹲或踩在坐式馬桶如廁。

環保局表示，將持續爭取經費並逐步改善相關設施，並辦理各項宣導說明，提升公廁服務品質。

彰化縣目前列管的1559座公廁，具備衛生紙丟馬桶條件的公廁有420座公廁，比例為27%，主要受限於興建年代較久，管線老舊、管徑較小或地下化糞池處理效率以及民眾習慣等問題，有待克服。記者劉明岩／攝影

彰化縣地方稅務局設置的性別友善廁所，提供不同性別及多元族群更安全、便利的使用環境。圖／環保局提供