半年內第4度故障 中捷尖峰時段停駛

台中捷運昨早七時許無預警全線暫停營運，正值通勤尖峰時段，造成大量上班族與學生行程受阻。台中市議會民進黨團批評，中捷不到半年發生四次故障事件，讓民眾對大眾運輸的安全產生疑慮，要求徹查故障原因並改善。

台中捷運北屯機廠昨早七時廿三分，因號誌智慧型輸入輸出（SMIO）卡板異常，啟動電力自動保護機制，導致第三軌電力跳脫，全線列車行駛延誤。中捷公司經緊急派員搶修，七時三十六分排除狀況，七時四十四分全線恢復正常營運。

中捷公司指出，該事件影響十三班次列車，影響約一千人旅客，受影響旅客可於七日內辦理退費，中捷公司後續將洽原廠Alstom亞斯通公司釐清原因，並檢視設備與應變流程，持續強化系統穩定。

台中市議會民進黨團總召周永鴻批評，中捷自去年十二月底三天內接連兩起故障、今年三月廿一日第三次故障，加上昨天故障停駛，不到半年發生四次故障事件，造成市民通勤不便，也讓人對大眾運輸的安全產生「不信任感」，要求中捷必須徹查故障原因，特別是備援保護機制為何失靈，並提出具體可行的改善方案與時程，向市民完整說明後續處理進度。

中捷公司強調，去年十二月以來發生四起故障事件，樣態各不同，公司以負責態度完成查修及設備更換，並同步向原廠取得故障原因分析，檢討及優化相關應變程序，避免類似情形再發生。