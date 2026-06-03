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拍片高手集合！南投48拍限時賽徵件 首獎翻倍衝10萬
為創新展現南投特色產業風貌，縣府去年首度舉辦「南投48拍－短影音限時創作賽」，吸引全國各地攝影創作好手參賽，獲熱烈回響。今年競賽規模再擴大，賽事規格及獎金再升級，首獎從5萬元翻倍至10萬元，初賽徵件至7月30日。
縣府指出，為打破傳統傳統刻板的政令宣導，希望透過電影感模式、緊湊的街頭快節奏，或運用獨特視覺風格，呈現縣內工藝、景點、建設或在地人物等故事，讓人看見不一樣的南投，去年為此首次辦理「南投48拍－短影音限時創作賽」。
「不僅拍片、剪片，更是限時創作的極限挑戰。」新聞及行政處長蔡明志說，該賽事分為「線上初賽」與「實地限時決賽」兩階段，初賽為全國海選徵件，以30至90秒的創意短影音詮釋南投意象，獲得評審青睞才有機會入選拿到決賽門票。
而在「實地限時決賽」必須挑戰影視製作中最具考驗的「48小時現地極限創作」，參賽隊伍無法預測題目，現場抽題後再前往縣內指定店家、產業或景點，從拍攝、剪輯到產出作品得在48小時完成，殘酷考驗參賽隊伍的實戰構思能力及執行力。
蔡明志說，為鼓勵優秀影像創作者報名參加，今年賽事規格及獎金再升級，凡參加初賽且作品符合徵件規範就抽超商禮券2000元（共30名），經評選順利晉級決賽的13支隊伍，決賽當天每隊可直接獲得1萬元晉級獎金作為現地創作補助。
今年「南投48拍」首獎獎金更從5萬元調高至10萬元，二獎5萬元、三獎3萬元各取1名，佳作1萬元取10名，總獎金達41萬；初賽徵件自即日起至7月30日下午5時止，活動簡章與報名詳情可至獎金獵人活動頁面查詢。
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