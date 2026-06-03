人命多廉價？10年前遭檢舉停工…彰化某工地又被抓包亂搞 縣府出手了

彰化市延平里大埔路459巷有一處仍未完工的建築，約10年前因民眾檢舉違章而停工，附近民眾指稱，最近二樓改採鋼構建築，結構安全堪虞。縣府建設處表示，經查出這處建築未申請建築執照，已函請彰化市公所查報違章，並勒令停工，等取得建照才得施工。

民眾指稱，這處建築在10年前因違建被勒令停工後，為了早點蓋好，最近將二樓打掉，改用鋼鐵構造，卻因沒有地基，直接在二樓地面打上螺絲，建起高樓的結構安全堪虞，質疑沒有建照卻再施工，有待建管單位處理。

縣府建設處表示，針對民眾陳情彰化市大埔路459巷1號疑似違章建築及施工情事，由於此一地點屬都市計畫住宅區用地，經查未申請建築執照，縣府獲悉後，今天立即函請彰化市公所派員進行違章查報作業，並請公所針對違建人持續施工情形予以勒令停工，縣府也同步通知該違建人應補辦申請及取得建築執照後，方得施工。

市公所城市暨觀光課表示，等收到縣府公文後，即會立即查報違章，並勒令停工。