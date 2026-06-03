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南投縣府攜手環電 改造荒地打造玉峰公園

中央社／ 南投縣3日電

南投縣政府攜手環電股份有限公司將草屯鎮草屯國小旁荒廢空地改造為「玉峰公園」，除有落葉堆肥區可成為獨角仙幼蟲棲息處讓學童觀察生態，也增加照明供居民夜間休憩散步。

改善草屯國小旁綠地，南投縣政府推動空氣品質淨化區認養機制，環電股份有限公司投入新台幣500萬元維護與認養環境，透過空間整理改善及綠美化，打造兼具景觀、休憩及環境友善功能的綠地空間，並命名為玉峰公園，縣府今天辦理啟用儀式。

南投縣副縣長王瑞德表示，這塊占地0.4公頃綠地10多年前整理後荒廢至今，重新植栽綠化除提供草屯國小學童生態教育，也是附近居民散步休閒好去處，感謝環電股份有限公司善盡企業ESG理念投入500萬元改善，新增夜間照明，可說是政府、民間攜手維護環境典範。

草屯國小校長陳照明說，玉峰公園設有落葉堆肥區，符合國民小學自然課程，也讓小朋友有機會見到堆肥區成為獨角仙幼蟲、雞母蟲等棲息處，也可見蝴蝶飛舞，逐漸形成生態環境區，相信這些小小驚喜會帶給學童更多學習心得，校方將與玉峰里辦公室合作維護環境。

南投縣環保局表示，玉峰公園綠地早期為草屯國小第二校園用地，曾是學校宿舍，平等街開闢後作為公園使用，過去因雜草叢生成為社區髒亂點，重新整理後成為乾淨、明亮、舒適休憩綠地，也新增燈光增加夜間安全及環境氛圍，成為居民夜晚散步新空間。

南投 南投縣

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