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邱建富恐參選彰縣長 陳素月：人民心中自有一把尺

中央社／ 彰化3日電

民進黨彰化縣長提名落敗的邱建富最快6月底前宣布參選；民進黨彰化縣長提名人陳素月指出，對邱建富不遵守規則的行為及發言表示尊重，她相信人民心中自有一把尺。

有意參選彰化縣長的前彰化市長邱建富昨天接受網路媒體節目專訪時指出，每次都為黨內彰化縣長初選提名和諧選擇禮讓，但都被解讀求官，中間選民將成為彰化縣長選舉的關鍵力量，最快6月底前宣布參選。

面對邱建富可能投入彰化縣長選舉，民進黨立委陳素月今天接受媒體聯訪時說，她尊重邱建富的發言內容及不遵守遊戲規則的行為，不過當初邱建富也有參加彰化縣長選舉黨內初選，人民心中自有一把尺，她現階段就是把該做的事情做好。

陳素月表示，她擔任民意代表超過10年，有絕對信心能扛下彰化縣長的重責大任。

中國國民黨彰化縣長提名人魏平政說，選民需要的是能帶來福祉的縣長，關鍵在於參選人提出的政策，是否真正可以獲得選民肯定。

邱建富 陳素月 彰化

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