中市太平行政中心揭牌啟用 盧秀燕：不僅行政還有托育功能

台中市太平區行政中心今揭牌啟用，市長盧秀燕出席表示，太平區為台中市第四大行政區，近年人口持續成長、發展迅速，市府也持續加大並加速公共建設投資，累計投入逾130億元推動太平地區建設，今日啟用的新行政中心，即為重要成果之一，也是她任內首座落成啟用的行政中心，整合行政服務、托育照顧及公共機能，將帶動太平邁向更宜居、更具競爭力的新里程。

盧秀燕說，原太平區公所使用逾40年，921地震後雖結構補強，但既有空間與服務量能皆已不敷需求，她因此毅然決然推動新行政中心興建，全案總經費逾6.8億元，其中中央補助逾1億元、市府自籌近5.8億元。

盧秀燕特別把立法院副院長江啟臣、何欣純和市議員等請上台，感謝他們協助爭取中央經費和在市議會支持預算，才能讓行政中心順利落成啟用。

她說，新行政中心除提升行政服務效能，也設置「太平宜昌托嬰中心」，提供在地家庭更便利的托育支持。此外，新廰舍並與太平區戶政事務所、地政事務所隔坪林橋相連，形成完整「太平行政圈」，讓民眾辦理區政、戶政及地政業務更加省時便利。

江啟臣同時也感謝盧市長轉隊、立委何欣純和市議員、里長，以及中央的共同努力，新的太平行政中心終於落成啟用，太平也終於有新家。因為公托名額有限，未來期頒中央能多補助經費，除了社會住宅，公托也需要補助，以滿足更多家庭的需求。

民政局長吳世瑋說，太平行政中心為地下2層、地上5層建築，1、2樓以民生服務為核心，整合各業務課室及托嬰中心，打造一站式便民服務動線；3樓設置區長室及幕僚課室，強化行政整合效能；4樓是太平區調解委員會，配置8間獨立調解室及2間法律諮詢室，兼顧專業服務與民眾隱私。頂樓則設有可容納350人的市民集會空間，搭配大面積採光窗，引入自然光與城市景觀，讓行政空間兼具美學與公共交流功能。

台中市太平區行政中心今揭牌啟用，市長盧秀燕請共同爭取的民代上台接受感謝。記者黃寅／攝影

台中市太平區行政中心今揭牌啟用，立法院副院長恭喜太平民眾有新家。記者黃寅／攝影