中市設「智慧路標」提醒…事故降3成 今年再增50處

台中市去年建置56處「智慧路標」，在人車行經無號誌路口、視線遭遮蔽的道路節點，以雷達即時偵測幹道來車，顯示「側向來車」或「對向來車」LED標誌牌，提醒支道用路人注意，路口事故降幅達36%。交通局表示，今年預計規劃新增50處，打造智慧交通防護網。

交通局長葉昭甫指出，智慧路標主要包含四大面向，包括針對路幅狹窄無法設置號誌或路口無截角，如視線受阻的路口、橋墩、涵洞等處，設置「側向來車」、「涵洞來車」或「對向來車」LED標誌牌，運用雷達即時偵測幹道來車的功能，提醒支道用路人注意側向來車，爭取反應時間，降低側撞事故風險。

交通局已於中市山城、海線、屯區及市區等地遴選適合地點設置智慧路標，2025年建置56處智慧路標，2026年預計規劃新增50處。此外，交通局於校園通學區、下坡彎道路段，規劃設置可即時偵測及回饋車速的設備，行車超速時顯示紅色、未超速則顯示綠色，用路人短時間內即可獲得安全提醒。

智慧交通也擴大運用於消防救難。葉昭甫表示，已在消防隊出入口設置「救災車請禮讓」的告示牌面，消防員出勤時按下按鈕後拋送訊息至出入口前路側LED牌面，牌面LED立即閃爍以告示用路人禮讓救災車；另在人潮較多運輸場站，但視線昏暗的行人穿越道的路口，設置行人照明及「禮讓行人」告示牌面，設備配合行人綠燈時段啟動亮燈。

葉昭甫強調，駕駛汽機車行經狹窄的路口或巷道，藉由「有車才閃」的動態提醒，主動將道路狀況顯示於路側LED牌面，相較一般標誌是靜態警示，智慧路標是當雷達感應到側向有來車時才拋送訊息啟動閃爍警示，傳達即時的交通資訊，在降低交通事故上達到具體成效。