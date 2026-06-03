台中港導入AI船舶入侵偵測系統 精準掌握船舶動態

台灣港務公司台中港務分公司升級港區安全防護機制，在信號台建置「堤口不明船舶入侵偵測系統」，透過多元感測技術及AI運算，精準掌握港口關鍵區域的船舶動態。

台中港務分公司今天發布新聞稿，傳統港口管制多仰賴VTS（船舶交通服務，Vessel Traffic Service）管制員人工監控，易受限於目視範圍侷限與無線電通報時差限制。為提升港區防護效能，台中港務分公司正式導入「AI主動告警機制」，將AI船舶影像辨識與船舶自動識別系統（AIS）技術融合，建立智慧巡檢機制。

台中港務分公司指出，「堤口不明船舶入侵偵測系統」是針對台中港區堤口及周邊水域的防護需求進行軟硬體整合升級。硬體設施部分，在信號台制高點配置高解析度槍型攝影機、球型攝影機及熱影像監控攝影機，透過多元感測技術及AI運算，達成全天候、無死角監控，精準掌握港口關鍵區域的船舶動態。

台中港務分公司說，該系統可精準捕捉並分析不明船舶軌跡，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，系統將發布即時自動告警，並透過數據串接啟動跨單位聯防協作機制。不僅減輕24小時監控人力負擔，更將港區船舶交通與港口管制全面升級為「智慧主動防禦」。

台中港務分公司表示，此項智慧化升級大幅優化監控決策流程，有效降低人工作業負荷與風險，使第一線值班人員能更專注於異常狀況的應變處置與指揮調度，保障船舶進出航行安全，厚植商港安全防護基石。