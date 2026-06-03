網上違規刊殺蟲、防蟲藥廣告 彰化去年查獲16件最高可罰30萬元

夏天到了，蚊蠅亂飛十分惱人，很多民眾透過網路買環境用藥，也帶來商機，但其實未取得環境用藥許可證或販賣、病媒防治業執照，卻上網刊登殺蟲、防蟲等功效的廣告是違法的，彰化縣去年即查獲16件，最高可處30萬元罰鍰。

彰化縣環保局指出，網購雖然方便，但不是所有商品都能隨意在網路上買賣，許多民眾為了貼補家用，還沒真的賺到錢，反而先因違法刊登環境用藥廣告被開罰，得不償失。

彰化縣環保局統計，去年共查獲16件違法刊登環境用藥廣告案件，其中以除蟲產品占56%最多，其次為除蟎產品占32%。主嬰的違規項目是，未取取得環境用藥許可證或販賣、病媒防治業執照，卻上網刊登殺蟲、防蟲等功效的廣告，販售來路不明、冒用或偽造環境部核准字號的環境用藥，以及將從國外帶回、用不完的環境用藥放到網路上販售。

環保局提醒，殺蟲劑、殺蟎劑、殺鼠劑及各類環境用藥，都屬於特別管理品項，沒有合法證照就不能上網刊登或販賣，一旦被查獲，最高可處30萬元罰鍰，也請民眾不購買來路不明、無核准字號的環境用藥。

環保局表示，環境部化學物質管理署已建置「環境用藥許可證照查詢系統」（https://mdc.moenv.gov.tw/PublicInfo），只需鍵入產品名稱或許可證字號，即可查詢所選購的環境用藥是否合法登記，如有病媒防治施藥需求，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。