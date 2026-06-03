中市汰換LED路燈用電反增？市府：可年省1.3億電費

台中市路燈有廿六點八萬盞，市府近年汰換傳統路燈為省電ＬＥＤ燈，但台中市路燈售電量在二○二一年至二○二四年，增加一一三萬度，成六都唯一增加城市，民代質疑節能成效。中市建設局解釋，二○二五年七月起逐步推動新式ＬＥＤ燈換裝，電費已有下降，預估每年可減少約一點三億元電費支出。

台中市路燈有廿六點八萬盞，其中一點五萬盞為特殊景觀、橋梁燈具，其餘一般路燈約廿五點三萬盞。市府從二○一六年起汰換水銀路燈為舊式ＬＥＤ路燈，二○二五年起再將高耗能鈉光燈、舊式ＬＥＤ路燈，換為新式ＬＥＤ燈，今年底完成汰換，提升三倍亮度同時節電。

市議員陳文政發現，台中市路燈售電量在二○二一年是兩億七四四萬度，二○二四年是兩億八五七萬度，三年增加一一三萬度，六都僅台中「不減反增」，新北市減少九一五萬度第一、台北市減少七四一萬度居次，台南市減少五八三四萬度排第三，顯示市府推動政策，不在「有沒有換」，更應檢視成效。

市議員黃守達說，早期舊式ＬＥＤ路燈受限技術規格，普遍存在耗能較高、光衰較快、照明均勻度不足等問題，市府應盡速排程汰換，達到節能、提升照明品質效益。

建設局長陳大田表示，二○二一年到二○二四年是因為台中市數個重劃區完成、路燈數上升，才導致用電增加，去年底十一點三萬盞舊式鈉光燈已全數換裝，今年預計將十四萬盞舊式ＬＥＤ路燈換成新式ＬＥＤ燈，目前全市累積已換裝十八點八四萬盞，換裝進度約百分之七十四點五。

建設局強調，去年七月推動新式ＬＥＤ燈換裝後，當年下半年電費已較上半年減少約一六三一萬元，今年一至四月電費，已比換裝前省下約三九三○萬元，預估全面汰換後，全年電費可節省達一點三億元。