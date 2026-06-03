聽新聞
0:00 / 0:00

中市汰換LED路燈用電反增？市府：可年省1.3億電費

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市共26.8萬盞路燈，市府預計今年底前全部更換為新式LED路燈，預計每年將節省8000萬度電、4萬噸碳排，以及1.3億元電費。圖／台中市政府提供
台中市共26.8萬盞路燈，市府預計今年底前全部更換為新式LED路燈，預計每年將節省8000萬度電、4萬噸碳排，以及1.3億元電費。圖／台中市政府提供

台中市路燈有廿六點八萬盞，市府近年汰換傳統路燈為省電ＬＥＤ燈，但台中市路燈售電量在二○二一年至二○二四年，增加一一三萬度，成六都唯一增加城市，民代質疑節能成效。中市建設局解釋，二○二五年七月起逐步推動新式ＬＥＤ燈換裝，電費已有下降，預估每年可減少約一點三億元電費支出。

台中市路燈有廿六點八萬盞，其中一點五萬盞為特殊景觀、橋梁燈具，其餘一般路燈約廿五點三萬盞。市府從二○一六年起汰換水銀路燈為舊式ＬＥＤ路燈，二○二五年起再將高耗能鈉光燈、舊式ＬＥＤ路燈，換為新式ＬＥＤ燈，今年底完成汰換，提升三倍亮度同時節電。

市議員陳文政發現，台中市路燈售電量在二○二一年是兩億七四四萬度，二○二四年是兩億八五七萬度，三年增加一一三萬度，六都僅台中「不減反增」，新北市減少九一五萬度第一、台北市減少七四一萬度居次，台南市減少五八三四萬度排第三，顯示市府推動政策，不在「有沒有換」，更應檢視成效。

市議員黃守達說，早期舊式ＬＥＤ路燈受限技術規格，普遍存在耗能較高、光衰較快、照明均勻度不足等問題，市府應盡速排程汰換，達到節能、提升照明品質效益。

建設局長陳大田表示，二○二一年到二○二四年是因為台中市數個重劃區完成、路燈數上升，才導致用電增加，去年底十一點三萬盞舊式鈉光燈已全數換裝，今年預計將十四萬盞舊式ＬＥＤ路燈換成新式ＬＥＤ燈，目前全市累積已換裝十八點八四萬盞，換裝進度約百分之七十四點五。

建設局強調，去年七月推動新式ＬＥＤ燈換裝後，當年下半年電費已較上半年減少約一六三一萬元，今年一至四月電費，已比換裝前省下約三九三○萬元，預估全面汰換後，全年電費可節省達一點三億元。

台中 台中市 電費

延伸閱讀

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

北市電動公車 今年至少增500輛

敬老卡用途各地紛放寬！新北明年開放超商消費 新竹可到農會、藥局採購

迎戰夏季高溫！486團購推「冷氣租購」 限時限量優惠月付300元有找

相關新聞

攜手中研院 南投創中彰投跨縣市風廊

南投縣長許淑華推動「全齡宜居」施政，近年將氣候調適納入城鄉治理重點，縣府建設處進一步把中彰投區域通風特徵納入城鄉發展與土地使用規畫，希望透過都市風廊系統降低氣候變遷導致的高溫風險，成為全台首個以跨區域治理的調適案例。

彰化科技執法 擬AI辨識降低誤判

彰化縣科技執法近年擴大應用，衍生民眾因禮讓救護車等緊急車輛，反遭系統誤判違規的情況，為降低爭議與誤判，彰化縣警察局今年編列八十萬元預算，規畫導入ＡＩ影像辨識過濾系統，選定鄰近衛生福利部彰化醫院、救護車進出頻繁的埔心鄉中山路一段、柳橋東路口試辦，目前進行採購程序。

中市汰換LED路燈用電反增？市府：可年省1.3億電費

台中市路燈有廿六點八萬盞，市府近年汰換傳統路燈為省電ＬＥＤ燈，但台中市路燈售電量在二○二一年至二○二四年，增加一一三萬度，成六都唯一增加城市，民代質疑節能成效。中市建設局解釋，二○二五年七月起逐步推動新式ＬＥＤ燈換裝，電費已有下降，預估每年可減少約一點三億元電費支出。

台中漢神百貨旁後年再添新商場 經發局長：持續推動市場用地活化

台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中，經發局長張峯源於昨天前往工地視察。他今天表示，該案是市府推動市場用地活化及公私協力開發的重要成果，除要求施工團隊持續落實工程品質及工地安全管理外，也期盼工程如期如質完成，未來結合周邊重大建設發展效益，進一步帶動區域繁榮，提供市民更優質便利的生活環境。

台中花博竹跡館6月底拆除 市府打造親子遊憩環境

2018年台中世界花卉博覽會的重要地景「竹跡館」位於豐原區葫蘆墩公園第四區，因長年日曬雨淋，部分結構老化，中市府預計6月...

台中港完成「AI主動告警機制」 非法入侵或異常航行立即警示

台灣港務公司台中港務分公司為實踐「智慧港口（Smart Port）」發展願景，持續升級港區安全防護機制，在信號台建置「堤口不明船舶入侵偵測系統」，目前已完成驗收並正式投入運作，該系統可精準捕捉並分析不明船舶軌跡，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，系統將發布即時自動告警，。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。