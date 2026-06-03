彰化科技執法 擬AI辨識降低誤判

彰化縣科技執法近年擴大應用，衍生民眾因禮讓救護車等緊急車輛，反遭系統誤判違規的情況，為降低爭議與誤判，彰化縣警察局今年編列八十萬元預算，規畫導入ＡＩ影像辨識過濾系統，選定鄰近衛生福利部彰化醫院、救護車進出頻繁的埔心鄉中山路一段、柳橋東路口試辦，目前進行採購程序。

依現行法規，消防車、救護車、警備車及工程救險車等執行緊急任務時，其他車輛應立即避讓，否則最高可吊銷駕駛執照；若造成死傷，更可能面臨更重處分。

警方表示，現行科技執法設備雖可針對闖紅燈、超速等違規行為進行取締，但無法辨識救護車、消防車等執行緊急任務車輛的狀態，若駕駛因避讓而短暫跨越停止線、偏移車道，甚至在特殊情況下闖越紅燈，都可能遭到系統拍攝、判定違規，引發申訴。

彰化縣警局交通隊統計，二○二三年至二○二五年，因避讓救護車等因素遭科技執法取締而提出申訴有六十八件，其中五十六件查證後撤銷，撤銷率達百分之八十二，顯示多數案件確涉及避讓緊急車輛。

二○二四年五月，彰化縣社頭鄉一輛休旅車等紅燈，後方救護車鳴笛接近，駕駛為騰出通行空間，向前移動，事後收到闖紅燈罰單，經警方檢視後確認是禮讓救護車，撤銷罰單。

警方指出，未來ＡＩ影像辨識系統可自動辨識救護車執勤狀態，排除因禮讓救護車所衍生的違規影像，將視埔心試辦成效，再評估是否擴大至其他科技執法路口。