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彰化科技執法 擬AI辨識降低誤判

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣警局將在部立彰化醫院附近的埔心鄉中山路一段與柳橋東路口，試辦導入AI影像辨識系統主動過濾，以避免車輛為避讓救護車卻遭科技執法取締的案件發生。圖／縣警局交通隊提供
彰化縣警局將在部立彰化醫院附近的埔心鄉中山路一段與柳橋東路口，試辦導入AI影像辨識系統主動過濾，以避免車輛為避讓救護車卻遭科技執法取締的案件發生。圖／縣警局交通隊提供

彰化縣科技執法近年擴大應用，衍生民眾因禮讓救護車等緊急車輛，反遭系統誤判違規的情況，為降低爭議與誤判，彰化縣警察局今年編列八十萬元預算，規畫導入ＡＩ影像辨識過濾系統，選定鄰近衛生福利部彰化醫院、救護車進出頻繁的埔心鄉中山路一段、柳橋東路口試辦，目前進行採購程序。

依現行法規，消防車、救護車、警備車及工程救險車等執行緊急任務時，其他車輛應立即避讓，否則最高可吊銷駕駛執照；若造成死傷，更可能面臨更重處分。

警方表示，現行科技執法設備雖可針對闖紅燈、超速等違規行為進行取締，但無法辨識救護車、消防車等執行緊急任務車輛的狀態，若駕駛因避讓而短暫跨越停止線、偏移車道，甚至在特殊情況下闖越紅燈，都可能遭到系統拍攝、判定違規，引發申訴。

彰化縣警局交通隊統計，二○二三年至二○二五年，因避讓救護車等因素遭科技執法取締而提出申訴有六十八件，其中五十六件查證後撤銷，撤銷率達百分之八十二，顯示多數案件確涉及避讓緊急車輛。

二○二四年五月，彰化縣社頭鄉一輛休旅車等紅燈，後方救護車鳴笛接近，駕駛為騰出通行空間，向前移動，事後收到闖紅燈罰單，經警方檢視後確認是禮讓救護車，撤銷罰單。

警方指出，未來ＡＩ影像辨識系統可自動辨識救護車執勤狀態，排除因禮讓救護車所衍生的違規影像，將視埔心試辦成效，再評估是否擴大至其他科技執法路口。

科技執法 醫院 彰化縣

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