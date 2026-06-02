台中漢神百貨旁後年再添新商場 經發局長：持續推動市場用地活化

台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中，經發局長張峯源於昨天前往工地視察。他今天表示，該案是市府推動市場用地活化及公私協力開發的重要成果，除要求施工團隊持續落實工程品質及工地安全管理外，也期盼工程如期如質完成，未來結合周邊重大建設發展效益，進一步帶動區域繁榮，提供市民更優質便利的生活環境。

2026-06-02 19:26