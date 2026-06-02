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台中漢神百貨旁後年再添新商場 經發局長：持續推動市場用地活化

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中。圖／台中市政府提供
台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中。圖／台中市政府提供

台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中，經發局長張峯源於昨天前往工地視察。他今天表示，該案是市府推動市場用地活化及公私協力開發的重要成果，除要求施工團隊持續落實工程品質及工地安全管理外，也期盼工程如期如質完成，未來結合周邊重大建設發展效益，進一步帶動區域繁榮，提供市民更優質便利的生活環境。

他說，該案打造地下3層、地上6層複合式商場，並串聯洲際棒球場、台中巨蛋、漢神百貨及14期重劃區等重大建設，總投資金額18億元，將帶動北屯區生活機能與商業發展全面升級。目前工程進度穩定，截至5月底已完成原建物基礎挖除、地下室開挖及擋土設施施作，預計明年10月上樑、後年6月完工取得使用執照、12月正式開幕營運。

經發局說，市31 BOT案位於北屯區崇德路三段與崇德十八路口，由太子崇德實業股份有限公司投資開發。2023年12月簽約後，陸續完成市場用地立體多目標使用核准、都市設計審議及建築執照取得等程序，去年10月開工。

經發局說，商場將規畫零售、餐飲、生活服務及停車空間，並導入多元品牌商家，同時融入綠建築與智慧節能設計，打造兼具購物、休閒與生活機能的複合式商業場域，提供市民更多元便利的消費選擇。

經發局說，隨著該案及周邊重大建設陸續到位，可望形成北屯新興商業聚落，進一步帶動區域經濟發展，提升城市整體競爭力。市府會持續透過公私協力推動重大建設與市場用地活化。

台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中。圖／台中市政府提供
台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中。圖／台中市政府提供

台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中。圖／台中市政府提供
台中市政府的北屯「市31公有市場用地BOT案」目前施工中。圖／台中市政府提供

台中巨蛋 台中市

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