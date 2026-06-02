台中花博竹跡館6月底拆除 市府打造親子遊憩環境

2018年台中世界花卉博覽會的重要地景「竹跡館」位於豐原區葫蘆墩公園第四區，因長年日曬雨淋，部分結構老化，中市府預計6月底拆除，未來規劃「樂園區」，打造親子遊憩環境。

台中市建設局今天發布新聞稿，建設局長陳大田表示，「竹跡館」自2018年花博期間落成啟用，以獨特竹編造型融合自然地景意象，成為葫蘆墩公園極具代表性的特色地標。花博期間吸引大量遊客駐足欣賞，展後持續作為公園景觀設施使用，承載許多民眾對花博與城市綠地的共同記憶。

建設局指出，竹跡館因採天然竹材打造，經長年風吹日曬及雨水侵蝕後，部分結構已出現脆化、剝落等情形。現場已設置安全動線及提醒告示，預計今年6月底前辦理拆除作業。

建設局補充，葫蘆墩公園第四區未來將朝「樂園區」方向發展，結合豐原糕餅、木器及葫蘆墩文化等在地產業與歷史意象，打造具有地方特色的親子遊憩空間。

第一期改善工程將規劃共融式兒童遊戲場、休憩空間及景觀綠地，目前已完成基本設計，正依審查意見辦理檢核與調整作業，預計今年11月底前完成細部設計，後續籌編工程經費，逐步打造兼具休憩、遊憩與景觀功能的全新樂園區。