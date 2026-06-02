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鹿港慶端陽亮點曝光 包粽爭霸拚萬元、功夫熊貓光影登場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港慶端陽系列活動將於6月19日至21日登場，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化鹿港慶端陽系列活動將於6月19日至21日登場，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

彰化鹿港慶端陽系列活動將於6月19日至21日登場，今年不僅國際龍舟錦標賽參賽隊數創歷年新高，更首度推出COSPLAY踩街嘉年華、包粽神手爭霸戰，以及結合美國夢工廠「功夫熊貓」打造的小鎮光影藝術節，為端午活動增添話題。

彰化縣長王惠美表示，年度重頭戲鹿港國際龍舟錦標賽報名隊伍更創歷年新高，共吸引173支隊伍參賽，較去年增加47隊，其中國際組有17支隊伍，選手來自20個國家，冠軍最高獎金30萬元，總獎金達225萬5千元。今年「龍王祭」也邀請拱範宮的龍王參與繞境，透過雙龍加持，祈求地方平安、活動順利。

王惠美指出，今年新增亮點「COSPLAY踩街嘉年華」，邀請知名COSER團體「叩舍」及專業演出團隊走進鹿港街區，還首次舉辦的「包粽神手爭霸戰」則祭出冠軍1萬元獎金，讓民眾比拚包粽技巧與速度，同時設有創意裝扮獎，鼓勵參賽者以特色造型吸睛，前三名最高可獲5千元獎勵。

此外，小鎮光影藝術節將於6月6日在舊鹿港溪水中舞台點燈，將呈現全台首度攜手美國夢工廠知名IP「功夫熊貓」打造的沉浸式光影場域，展期至8月23日。

縣府也指出，全台唯一以傳統工藝為核心的民俗類無形文化資產鹿港魯班公宴，今年集結全台百位工藝大師創作108桌、超過500件工藝作品，展現鹿港深厚的工藝文化底蘊。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，因應參賽隊伍增加，今年龍舟賽事將由往年下午3時提前至下午1時開賽，並持續至晚間9時，民眾若無法到場，也可透過YouTube線上收看直播。

今年鹿港慶端陽活動將有民俗類無形文化資產鹿港魯班公宴展覽，集結全台百位工藝大師創作108桌、超過500件工藝作品，展現鹿港深厚的工藝文化底蘊。記者林敬家／攝影
今年鹿港慶端陽活動將有民俗類無形文化資產鹿港魯班公宴展覽，集結全台百位工藝大師創作108桌、超過500件工藝作品，展現鹿港深厚的工藝文化底蘊。記者林敬家／攝影

彰化鹿港慶端陽系列活動將於6月19日至21日登場，今年不僅國際龍舟錦標賽參賽隊數創歷年新高，更首度推出COSPLAY踩街嘉年華、包粽神手爭霸戰，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化鹿港慶端陽系列活動將於6月19日至21日登場，今年不僅國際龍舟錦標賽參賽隊數創歷年新高，更首度推出COSPLAY踩街嘉年華、包粽神手爭霸戰，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

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