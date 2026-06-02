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工人配電觸電命危 中市消防與醫院無縫接軌助重生

中央社／ 台中2日電

1名男子日前在台中某廠房進行配電工程時，疑因觸電當場失去呼吸心跳，經消防局高級救護隊到場搶救、恢復生命徵象送醫，讓患者康復出院，院方今天舉辦重生會展現無縫接軌合作成果。

台中市立老人復健綜合醫院今天舉辦衛教記者會，邀請康復出院的患者、醫療團隊與台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑等人出席。

58歲的患者日前在大里區某廠房，配接開關箱電線時疑因觸電，自工作梯跌落，隨即失去意識、心跳停止，台中市消防局獲報後立即啟動雙軌救護機制，由轄區救護車與高級救護隊出勤，現場實施高品質心肺復甦術（CPR）、自動體外電擊器（AED）及高級心臟救命術，成功恢復患者心跳，並送至中醫大市立醫院救治。

患者回憶，事發當天在工作時突然感覺異常，還向同事詢問「怎麼會有電？」話才說完便失去意識，之後發生的一切完全沒有印象。當時根本不知道自己從鬼門關前走了一遭，如今能夠平安回到家人身邊，內心充滿感激。

詹仁傑說明，為提升重症患者存活率，今年持續強化到院前緊急救護量能，將具備高級救護技術員（EMTP）資格與進階急救能力的人員整合編組，投入高風險、高急迫性的重症救護任務，透過高級心臟救命術、給予強心藥物與插管維持呼吸，讓患者從現場到送醫過程獲得不中斷的生命支持，大幅提升搶救成功機會。

中醫大市立醫院急診暨外傷中心主任施宏謀醫師指出，觸電傷除了造成皮膚灼傷外，更可能因電流通過心臟引發致死性心律不整，導致患者瞬間失去意識與心跳。若遇到觸電意外，首要原則是確認現場安全，切勿直接接觸患者，應先關閉電源或利用絕緣物將患者與電源分離，避免自身也遭受電擊。

施宏謀提醒，在確認現場安全後，應立即撥打119，若患者無正常呼吸或失去反應，應立刻開始胸外按壓，並儘速取得AED進行電擊。本案患者能夠恢復良好神經功能並順利康復出院，正是消防雙軌救護系統與醫院急重症團隊無縫接軌共同合作的成果。

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