台中港完成「AI主動告警機制」 非法入侵或異常航行立即警示

台灣港務公司台中港務分公司為實踐「智慧港口（Smart Port）」發展願景，持續升級港區安全防護機制，在信號台建置「堤口不明船舶入侵偵測系統」，目前已完成驗收並正式投入運作，該系統可精準捕捉並分析不明船舶軌跡，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，系統將發布即時自動告警，。

這次系統建置是針對台中港區堤口及周邊水域的防護需求進行軟硬體整合升級。硬體設施在信號台制高點配置高解析度槍型攝影機、球型攝影機及熱影像監控攝影機，透過多元感測技術及AI運算，達成全天候、無死角監控，精準掌握港口關鍵區域之船舶動態。

台中港務分公司表示，傳統港口管制多仰賴VTS（船舶交通服務，Vessel Traffic Service）管制員人工監控，易受限於目視範圍侷限與無線電通報時差限制。為提升港區防護效能，台中港務分公司正式導入「AI主動告警機制」，將AI船舶影像辨識與船舶自動識別系統（AIS）技術融合，建立智慧巡檢機制。

該系統可精準捕捉並分析不明船舶軌跡，一旦偵測到非法入侵或異常航行情事，系統將發布即時自動告警，並透過數據串接啟動跨單位聯防協作機制。此技術導入，減輕24小時監控人力負擔，更將港區船舶交通與港口管制由「人工目視」全面升級為「智慧主動防禦」。