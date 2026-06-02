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南投縣政府攜手科研團隊 首創跨縣市風廊系統

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府與中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，首創跨縣市風廊系統。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，首創跨縣市風廊系統。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華推動「全齡宜居」施政，將氣候調適納入城鄉治理重點，縣府建設處進一步把中彰投區域通風特徵納入城鄉發展與土地使用規畫，希望透過都市風廊系統降低氣候變遷導致的高溫風險，成為全台首個以跨區域治理的調適案例。

縣府攜手中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，透過地理資訊、土地利用與空間分析，辨識都市散熱與氣流通道，於南投市、草屯、埔里及竹山建構風廊系統，形塑「風的路網」，於上月廿八日舉辦氣候調適策略成果發表會與工作坊。

研究指出，中彰投之間存在由山區延伸至平原的自然風廊系統，當夜間持續有涼爽氣流自山區輸送至盆地，並沿溪谷與道路路網進入市區後向外擴散，不僅能降低熱能累積，也有助於台中、彰化降溫，使「風」成為可被規畫運用的氣候資源。

中研院環境變遷研究中心執行長林傳堯說，這不是單一城市的現象，而是受地形主導的區域尺度環流。成大林子平教授團隊透過風廊規劃，提出都市氣流路徑保留與改善的調適策略，讓南投縣由氣候風險承受者，轉變為中部地區的重要降溫節點。

縣府表示，科研團隊進一步把研究成果轉譯為實務應用工具，聚焦於通風路徑留設、建築棟距與退縮等設計策略，強化科學研究與地方治理之間的連結，盼中央與地方、學界與政府跨域合作，共同強化中台灣氣候調適與區域治理量能。

南投縣政府與中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，首創跨縣市風廊系統。圖／成功大學研究團隊提供
南投縣政府與中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，首創跨縣市風廊系統。圖／成功大學研究團隊提供

南投縣政府與中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，首創跨縣市風廊系統。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與中央研究院、成功大學與彰化師範大學跨領域團隊合作，首創跨縣市風廊系統。圖／南投縣政府提供

南投縣 南投 彰化

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