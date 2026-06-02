台中太平兩重要道路龜裂凹凸不平 市府允下周一前完成改善

台中市太平區東平路及中山路一段是地方重要交通動線，因車流量大，長期承受大量車流，路面年久失修，龜裂、凹凸不平。市議員黃佳恬今天表示，已順利爭取到387萬元經費，將改善兩路的路況，下周一前就可以完工。

市府建設局今舉辦「道路改善工程說明記者會」，表示改善路段包括「東平路（中山路一段至東平路69巷）」長度約200公尺，經費約196萬元，以及「中山路一段（中山路一段137號至大源十九街）」長度約256公尺，經費約191萬元。

黃佳恬說，他接獲民眾陳情後，與成功里里長洪大鈞、勤益里里長馮耀祖共同向市府爭取，終於獲得市府允諾進行改善。道路品質與民眾生活息息相關，不僅關係用路品質，更攸關用路人安全。

她同時要求市府，工程特別安排在夜間施工，降低對民眾的影響，也感謝市府團隊重視地方需求，積極投入道路改善工程，未來也將持續監督工程品質與施工進度，打造更安全、更便利的交通環境。

台中市政府建設局今舉辦「道路改善工程說明記者會」，改善太平區東平路及中山路一段龜裂、凹凸不平。圖／黃佳恬提供

台中市政府建設局今舉辦「道路改善工程說明記者會」，改善太平區東平路及中山路一段龜裂、凹凸不平。圖／黃佳恬提供