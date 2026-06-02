台中潭子將增YouBike自行車租借站 民代整合中央與地方資源

立委楊瓊瓔與台中市議員賴朝國今天邀相關單位辦理會勘，整合中央和地方資源，成功協調將在潭子區福潭路830巷口嘉仁橋兩側人行道增設YouBike公共自行車租借站，預計設置18柱及18輛自行車，最快2個月內完成。

潭子區福潭路581巷敬業新城前長期閒置、雜草叢生的3筆公有土地，今天會勘也獲國產署及市府建設局同意由潭子區公所代管並進行簡易綠美化，待6月完成鑑界後即可推動改善，讓閒置空間轉型為居民共享的綠地。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天辦理「潭子區福潭路830巷口嘉仁橋兩側人行道增設YouBike站」現勘協調會，再接續會勘位於福潭路581巷敬業新城前方的閒置公有土地管理問題，水利署第三河川分署長張稚煇、潭子區公所、潭北里長林俊堂、嘉仁里長林瑞文及多位地方居民到場關心。

潭北里長林俊堂及嘉仁里長林瑞文表示，福潭路830巷口位於潭北里與嘉仁里交界處，鄰近住宅密集區，敬業新城有超過140戶職業軍人眷屬居住，人口集中，民眾長期反映缺乏公共自行車租借站點，日常通勤、轉乘及休閒騎乘均有需求。嘉仁橋兩側人行道附近有適當空間可供利用，希望爭取設置YouBike站，提升居民交通便利性。

立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，早年柳川排水整治工程進行時，嘉仁橋同步改建，並於橋梁兩側施作約3公尺及10公尺長的人行道空間，具備設置公共自行車站點條件。經現勘後，楊瓊瓔服務團隊協調水利署第三河川分署同意提供橋上用地使用，交通局也評估符合YouBike設站條件。

水利署第三河川分署長張稚煇表示，該分署樂見地方公共運輸設施完善，只要依照相關規定提出申請，將全力配合並加速審查程序。交通局代表回應，經現場評估後確認空間足夠且符合設站需求，後續完成行政程序後即可進場施工，最快約2個月內完成設置。

嘉仁里長林瑞文指出，位於福潭路581巷敬業新城前方的嘉仁段1106、1107及1108地號等3筆公有土地，長期缺乏管理維護，雜草叢生，也曾遭民眾棄置營建廢棄物，影響市容景觀及環境衛生，居民多年來持續反映，希望相關單位協助活化利用。

國產署中區分署及台中市政府建設局表示，這3筆土地總面積約151平方公尺，目前均屬閒置狀態。經楊瓊瓔服務團隊協調後，同意由潭子區公所提出代管申請，並辦理簡易綠美化工程。

市議員賴朝國表示，嘉仁里及敬業新城周邊人口稠密，但部分公有土地卻長期閒置，未能充分發揮公共效很可惜。他感謝楊瓊瓔委員長期關心地方建設，積極協助爭取水利署第三河川分署、國產署中區分署及市府支持，促成YouBike站設置，也讓閒置土地得以活化為綠地空間，兼顧交通便利與生活環境品質，回應地方居民期待。