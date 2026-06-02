台中大安區農會端午送暖 千顆愛心粽送海線長者

端午節將至，台中市大安區農會今天在大安區福興里活動中心舉辦「粽情粽意‧顆顆傳溫情－安農香腸肉粽」公益致贈活動，攜手財團法人華山基金會，將安農香腸肉粽送至海線地區獨居及弱勢長者手中，提前預祝長輩端午節快樂。

這次公益肉粽將大安區農會自家「安農香腸」包入粽中，結合池上糯米、新社鈕扣菇、麻竹筍及手工日曬菜脯等食材，由家政班媽媽們以傳統手藝製作，許多人品嘗後說，香腸包進粽子裡，吃起來特別有古早味，也很有農會特色。

公益送暖活動今年邁入第12年，長期結合端午節慶與在地農產推廣，持續關懷海線地區獨居及弱勢長者。多年來，大安區農會透過實際行動，將農業、人情味與公益精神緊密結合，也讓這項活動成為地方每年端午前夕最具溫度的公益傳統之一。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，希望透過「在地食材結合公益關懷」的方式，讓愛心不只是物資贈送，更能傳遞地方農業與人情味。此次共準備1089顆愛心肉粽，分送華山基金會大安、大甲、外埔、清水及梧棲等5個愛心天使站，共嘉惠358位長者。