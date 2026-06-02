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結合衛星監測 無人機德基水庫撒原生植物種子復育面積1.7公頃

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署持續推動德基水庫集水區崩塌地植生復育工作，今年第一期崩塌地判釋成果。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署持續推動德基水庫集水區崩塌地植生復育工作，今年第一期崩塌地判釋成果。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署持續推動德基水庫集水區崩塌地植生復育工作，近年結合衛星監測、無人機及地理資訊系統等科技工具，掌握崩塌地動態變化，2024年至今，在大甲溪事業區第1及15林班導入無人機空中撒播原生植物種子，復育面積約1.7公頃，植生復育率約24%，逐步恢復坡地植被覆蓋，降低土砂沖刷對水庫集水區影響。

林業保育署台中分署表示，德基水庫位處大甲溪上游集水區，受颱風豪雨及地震影響，崩塌地變化頻繁。該分署自2013年起持續利用衛星影像、無人載具及地理資訊系統進行長期監測，掌握崩塌地面積與變異情形。依據今年第一期監測成果顯示，轄區崩塌地總面積由原來約2769公頃下降至去年約1841公頃，顯示復育已有成效。但大甲溪事業區近年崩塌面積仍略有增加，顯示高山集水區持續受到天然災害與地形條件影響，仍需長期監測與復育。

崩塌地多為地勢陡峭、交通不易，人力難以到達區域，林業保育署台中分署利用無人機辦理植生撒播，降低施工風險及環境擾動，並透過NDVI植生指數分析及現地調查，篩選適合復育區的五節芒、狗牙根、台灣赤楊及羅氏鹽膚木等原生植物種子進行復育，提升坡地穩定性與自然恢復能力。

台中分署表示，山區復育工作仍受颱風豪雨、坡面不穩定等因素影響，因此採取分批撒播及持續監測策略，滾動檢討復育成果。2024年無人機植生撒播約1.2公頃已有初步成效，今年持續於大甲溪事業區第15林班辦理約0.5公頃植生復育作業，逐步擴大復育成果。未來也將持續結合科技監測與適地適種的植生策略，強化德基水庫集水區水土保持功能，朝向國土保安與環境永續目標邁進。

德基水庫 水庫 復育

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