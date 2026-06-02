彰縣火化場發包 遭嗆動工日抗議

彰化縣生命園區（火化場）興建案面臨抗爭，縣府表示，工程已順利發包，規畫今年取得建築執照，協調五大管線單位進場施工。二林芳苑反火葬場協會昨表示，動工日將號召民眾到場抗議，並推動行政訴願反對。

彰化縣為全台唯一未設火化場的縣市，縣府規畫於芳苑鄉草湖村、生命園區旁約一點九八公頃縣有地，興建複合式殯葬設施；此案四月首次招標僅一家廠商投標而流標，縣府重新公告招標，五月底順利決標，總經費約兩億八千萬元。

地方盛傳，此案為縣長王惠美任內重大建設，將力拚任內動工。縣府表示，火化場環評已通過，發包後即申請建照，並協調管線同步開挖作業，期盼今年底前舉辦動土典禮。

不過，反火葬場協會指出，過去數十年縣民多使用鄰近縣市火化設施，運作並無問題，近年人口下降，質疑新建火化場的急迫性。協會批評縣府未充分反映地方民意，憂心火化場啟用後恐影響空氣品質，衝擊當地農漁畜產品形象與銷售。

反火葬場團體由二林、芳苑居民組成，已提出行政訴願。地方觀察，藍綠陣營縣長參選人對此案多未主張遷址，強調應加強與地方溝通，此工程順利發包、預計於王惠美任內動工，「參選人都鬆一口氣」，但相關爭議仍有待後續協調與釐清。