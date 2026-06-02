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人口爆量 台中海線 爭取文九設校

聯合報／ 記者黑中亮游振昇／台中報導
文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影
文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影

台中港特定區市地重劃自二○○九年竣工後，近年吸引大量年輕家庭移入，市鎮中心入住戶數已破一萬六千戶、人口逼近四萬人。學校飽和、學童被迫跨區就學，無黨籍市議員陳廷秀要求市府啟動「文九用地」設校案。市長盧秀燕強調對教育建設絕不手軟，正委託專業評估，「並非不蓋」。

台中港特定區近年受離岸風電產業發展及中科外溢效應帶動，吸引建商積極推案，人口持續移入，成為年輕首購族重要居住選項。然而，隨著新興社區快速成形，地方人士指出，區內公共建設發展出現「重硬體、輕軟體」現象，尤以學校等文教設施不足問題最為明顯。

陳廷秀指出，台中港特定區隨公園、停車場等公設開闢，各大樓入住率普遍逼近八成，部分社區甚至達到百分之百入住。他舉例，光是總戶數近兩千五百戶的指標社區「遠雄幸福成」陸續入住後，周邊停車位缺口就高達四百個，托嬰與就學問題更迫在眉睫，由於在地教育資源幾近飽和，許多學童必須跨區就學，極度不便。

「既然萬事俱備，市府就該立刻啟動！」陳廷秀強調，文九用地設校案目前「有土地、有重劃基金」，市府應當機立斷、逐年編列預算。未來面對原物料與營建成本不斷上漲，恐怕就更難實踐。他呼籲市府展現效率，為海線學子爭取一個從零到十二歲完整且安心的成長空間。

市長盧秀燕重申，在她任期內台中市已經蓋了十所新學校，足見市府對教育建設的實質重視，只要有必要性，市府絕對全力支持。盧秀燕表示，市府並非不蓋，而是必須嚴謹的專業評估，考量文九設校案周邊學校的招生與平衡，目前教育局正委託學校進行整體的規畫與設計，評估與規畫中。

盧秀燕 中科 無黨籍

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