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台灣農創興業公司訪日 霧農總幹事黃景建：啟動觀光商品、人才交流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，身兼董事長的霧峰區農會總幹事黃景建（中）今天說，將以農業為基礎啟動雙邊觀光、商品及人才的實質交流與合作。圖／霧峰區農會提供
由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，身兼董事長的霧峰區農會總幹事黃景建（中）今天說，將以農業為基礎啟動雙邊觀光、商品及人才的實質交流與合作。圖／霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，身兼董事長的霧峰區農會總幹事黃景建今天說，公司與一關市及「岩手平泉農業協同組合」簽署合作備忘錄（MOU），將以農業為基礎啟動雙邊觀光、商品及人才的實質交流與合作，並啟動農村旅遊，以提高農業附加價值並促進雙邊貿易發展。

黃景建說，包括台中市農會，和大肚、清水區農會、彰化區漁會，以及台中市政府農業局代表都一起赴日參加此次活動，總計雙方有逾百位地方政府、農業及產業代表參與，並與岩手縣與宮城縣的一關市、平泉町、登米市與栗原市等4個城市交流，啟動雙邊的合作。

黃景建說，此行獲得日本地方首長與產業代表肯定，在跨境觀光方面，台灣農創興業公司旗下的「農創家旅行社」將立即啟動「一關市特色旅遊景點考察」計畫，開發日本農村交流與體驗遊程。

另外，代表團亦特別參訪岩手平泉農業協同組合，考察日本東北地區在農產整合行銷、品牌經營、產地管理及地方觀光串聯等實務經驗，期盼未來建立更緊密的合作機制，作為台灣農漁會業務推動的重要參考。

黃景建說，這次赴日參訪不只是農業合作，更是一場地方與地方之間的深度對話。期盼透過持續互訪及資源共享，讓台灣農村的熱情能量與日本東北的職人精神相互激盪，共同描繪台日農業與地方創生的新未來。

由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，啟動雙邊交流。圖／霧峰區農會提供
由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，啟動雙邊交流。圖／霧峰區農會提供

由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，啟動雙邊交流。圖／霧峰區農會提供
由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，啟動雙邊交流。圖／霧峰區農會提供

由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，身兼董事長的霧峰區農會總幹事黃景建（右）今天說，將以農業為基礎啟動雙邊觀光、商品及人才的實質交流與合作。圖／霧峰區農會提供
由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，身兼董事長的霧峰區農會總幹事黃景建（右）今天說，將以農業為基礎啟動雙邊觀光、商品及人才的實質交流與合作。圖／霧峰區農會提供

台日 農會 台中

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