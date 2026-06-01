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台中「五權西六聚落」氛圍獨特 工策會總幹事陳學聖：打造台北青田街

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市工商發展投資策進會舉辦「女力產業論壇」30個名額一開放即秒殺。圖／台中市政府提供
台中市工商發展投資策進會舉辦「女力產業論壇」30個名額一開放即秒殺。圖／台中市政府提供

台中市工商發展投資策進會最近舉辦了一場「女力產業論壇」30個名額一開放即秒殺。總幹事陳學聖今天表示，活動邀請多位優秀女性企業家齊聚一堂，並聚焦食品、健康、文創及在地產業等領域，分享品牌經營心法以及如何在家庭照顧與中年創業間取得平衡，話題具內涵且觸動女性的生活面，因此受到歡迎。

陳學聖說，尤其是活動選在五權西六街一帶的餐廳舉辦，當地因特色風格小店聚集，被稱為「五權西六聚落」也為活動帶來不一樣的氛圍，並因此將活動定調為「藝文沙龍」。

他說，因為此論壇受到歡迎，也讓大家看到「五權西六聚落」的獨特性。未來將常態性於此聚落辦理活動，帶動周邊商圈發展，並計畫與在地商家攜手推動「五權西六」品牌。透過故事行銷串聯職人店家，將街區獨特的人文底蘊與美學魅力推向國際，打造媲美「台北青田街」的慢活聚落標竿。

陳學聖說，「PINTRUE品醋迷」執行長陳宥緁在活動中以「釀造台中的競爭力：食品產業的精品化革命」為主題，大方分享自己如何從品酒師跨足天然果醋領域，以及自己為何在50歲耳順之年毅然離開金融業、決定自行創業的心路歷程。

陳學聖說，女性企業家憑藉細膩的市場洞察、靈活的品牌思維與堅韌的執行力，在產品研發、通路拓展到外銷布局上，都發展出獨特的競爭優勢，成為推動產業轉型不可或缺的重要力量。而市長盧秀燕為六都唯一的女性市長，長期致力於建立女力典範並實踐性別友善政策，也期望透過女性獨特的領導力為產業注入創新活水。

陳學聖說，五權西六街一帶因特色風格小店聚集，具獨特的人文底蘊與美學魅力推向國際，將打造媲美「台北青田街」的慢活聚落。圖／台中市政府提供
陳學聖說，五權西六街一帶因特色風格小店聚集，具獨特的人文底蘊與美學魅力推向國際，將打造媲美「台北青田街」的慢活聚落。圖／台中市政府提供

台中市工商發展投資策進會舉辦「女力產業論壇」30個名額一開放即秒殺。圖／台中市政府提供
台中市工商發展投資策進會舉辦「女力產業論壇」30個名額一開放即秒殺。圖／台中市政府提供

陳學聖 台中 品牌

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