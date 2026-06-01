台中大里光正路水管老舊水壓低 江啟臣爭取水公司改善

台中市大里區光正路一帶因管線老舊，加上塗城里部分區域地勢較高，長期存在水壓不足及供水不穩等問題，影響居民生活品質。立法院副院長江啟臣接獲陳情，向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天，未來完工後將大幅改善高地區域供水品質。

水公司今進行施工前現勘說明會，表示將汰換光正路沿線老舊管線，全長約1416公尺，全面改採耐壓性及耐用度更佳的延性鑄鐵管，並同步加大管徑至100毫米及200毫米，有效提升供水能力與穩定度，預計可嘉惠周邊約350戶居民。

江啟臣說，台中作為直轄市，不應再有民眾為用水問題所苦，因此他接獲地方反映後，立即與市議員林碧秀共同向自來水公司爭取改善，希望徹底解決居民長年困擾。

林碧秀說，塗城里部分地區因地勢較高，居民多年來飽受供水不足之苦，尤其尖峰時段更容易出現水壓偏低情形。此次成功爭取管線汰換及管徑加大工程，是地方長期努力的重要成果，希望完工後能有效改善供水問題，讓居民享有穩定、安全的用水環境。

針對居民關心的施工影響，自來水公司第四區管理處說，工程將採分段施工方式進行，每日施作約30至50公尺，降低對交通及居民生活的衝擊。施工期間如有必要停水作業，將提前公告並逐戶通知，提醒民眾預先儲水備用。

對於塗城里長黃仁耀也反映，部分農路及周邊住戶仍有申請接管需求，希望能配合本次工程一併辦理。江啟臣說，將持續協調相關單位研議配套措施，協助居民降低接管成本，讓更多民眾受惠。

立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供