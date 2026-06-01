快訊

明天高溫上看36度 周五變天「雷雨狂炸2地成降雨熱區」

著名不孕症機構、送子鳥生殖中心爆裝攝影機 名醫兼負責人20萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大里光正路水管老舊水壓低 江啟臣爭取水公司改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供

台中市大里區光正路一帶因管線老舊，加上塗城里部分區域地勢較高，長期存在水壓不足及供水不穩等問題，影響居民生活品質。立法院副院長江啟臣接獲陳情，向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天，未來完工後將大幅改善高地區域供水品質。

水公司今進行施工前現勘說明會，表示將汰換光正路沿線老舊管線，全長約1416公尺，全面改採耐壓性及耐用度更佳的延性鑄鐵管，並同步加大管徑至100毫米及200毫米，有效提升供水能力與穩定度，預計可嘉惠周邊約350戶居民。

江啟臣說，台中作為直轄市，不應再有民眾為用水問題所苦，因此他接獲地方反映後，立即與市議員林碧秀共同向自來水公司爭取改善，希望徹底解決居民長年困擾。

林碧秀說，塗城里部分地區因地勢較高，居民多年來飽受供水不足之苦，尤其尖峰時段更容易出現水壓偏低情形。此次成功爭取管線汰換及管徑加大工程，是地方長期努力的重要成果，希望完工後能有效改善供水問題，讓居民享有穩定、安全的用水環境。

針對居民關心的施工影響，自來水公司第四區管理處說，工程將採分段施工方式進行，每日施作約30至50公尺，降低對交通及居民生活的衝擊。施工期間如有必要停水作業，將提前公告並逐戶通知，提醒民眾預先儲水備用。

對於塗城里長黃仁耀也反映，部分農路及周邊住戶仍有申請接管需求，希望能配合本次工程一併辦理。江啟臣說，將持續協調相關單位研議配套措施，協助居民降低接管成本，讓更多民眾受惠。

立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供

立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天。圖／江啟臣提供

台中 江啟臣

延伸閱讀

台南水庫蓄水率直直落 水利署評估6月底前供水無虞

淡水區鄧公國小電腦教室老舊 議員爭取經費打造網咖級電腦教室

增設左轉專用道衝擊停車需求？ 南市議員要求因地制宜

早上別喝第一杯自來水？毒物醫曝原因：晚上取水較乾淨

相關新聞

台灣農創興業公司訪日 霧農總幹事黃景建：啟動觀光商品、人才交流

由台中市霧峰區農會發起成立的台灣農創興業公司最近訪問日本，身兼董事長的霧峰區農會總幹事黃景建今天說，公司與一關市及「岩手平泉農業協同組合」簽署合作備忘錄（MOU），將以農業為基礎啟動雙邊觀光、商品及人才的實質交流與合作，並啟動農村旅遊，以提高農業附加價值並促進雙邊貿易發展。

台中大里光正路水管老舊水壓低 江啟臣爭取水公司改善

台中市大里區光正路一帶因管線老舊，加上塗城里部分區域地勢較高，長期存在水壓不足及供水不穩等問題，影響居民生活品質。立法院副院長江啟臣接獲陳情，向台灣自來水公司爭取，台水允諾進行「光正路沿線自來水管線汰換工程」經費2850萬元，工期需60天，未來完工後將大幅改善高地區域供水品質。

防堵不法介選 中檢掌握83件賄選、賭盤情資嚴查速辦

因應年底地方公職人員選舉，台中地檢署展現嚴正執法決心，今天已完成轄內15個警分局、涵蓋29個行政區的巡迴座談，目前掌握83件各類妨害選舉情資，中檢檢察長洪家原檢察長強調，將貫徹查察賄選與防制暴力，維護公平選風。

台中太平區新仁路不平又管線漏水 水公司允10月底完成改善

台中市太平區新仁路一段及44巷位長期以來水壓不足、管線漏水及路面不平，立委何欣純接獲民眾陳情，向台灣自來水公司反映後，水公司同意以兩千萬經費改善，今舉辦施工前說明會，預計10月底完工。

彰化縣將有火化場了 縣府：新建工程預定今年內動工

彰化縣生命園區（火化場）興建工程已完成發包，縣政府確定今年內取得建築執照，及協調五大管線開挖期程，即可辦理動工興建；社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會今表示，動工當天將到場抗議，另一方面持續進行行政訴願。

彰化長青卡補助長輩搭車去旅遊 議員盼再擴大到運動館用

彰化縣政府發行長青卡，每月補助長輩一千元，可用於搭公車與客運等，去年又開放也可搭計程車，縣議員曹嘉豪與劉淑芳今天在議會質詢，認為長青卡應可再擴大使用範圍，例如可用於運動場館，縣府表示，目前已在研議讓長輩用於縣府委外營運的運動館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。