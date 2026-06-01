台鐵台中站劃禁躺臥駐留區 街友行李收納管理

台中市政府今天起在台鐵台中站1樓規劃街友行李置放空間，推動行李收納管理措施，劃設禁躺臥駐留區及禁發放餐食區，宣導試辦1個月；社會局說，與民間協力在附近設服務據點。

交通局發布新聞稿表示，台中站是交通轉運節點與城市形象重要門面，交通局每天安排清潔人員維護環境及巡查，近年停留車站周邊街友數逐漸增加，衍生行李堆積、環境衛生及場域秩序問題等，影響旅客通行及候車品質。

交通局長葉昭甫說，跨局處訂台中站新場域管理規範，劃設禁躺臥駐留區及禁發放餐食區，同步啟動街友行李收納及寄放宣導措施，兼顧公共秩序、環境衛生與人權保障，提供必要協助時，讓公共空間回歸服務大眾功能。

交通局表示，在台中站1樓規劃專屬行李置放空間，提供有寄物需求者使用，而為避免物品過度堆積及影響場站環境，寄物以社會局統一發放的儲物袋為限，原則每人1袋，每天上午7時前完成寄放，晚間10時後開放領取，寄放期間不提供取物及不負保管責任。

交通局說，持續加強巡查及維護環境，如果發現場站範圍內有堆置私人物品、長時間躺臥駐留、影響旅客通行或違反場域管理規範等，將依相關規定勸導、清除或驅離，維護車站秩序與公共安全。

社會局透過文字稿表示，將與民間單位協力，在台中站附近常設多處服務據點，包含「旌旗小棧」、「漂泊中繼站」及「沐居」，提供沐浴盥洗、衣物洗烘與福利諮詢等多元服務，讓街友能短暫休憩，就近獲關懷與協助，減少長期駐留於公共空間。