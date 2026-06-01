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防堵不法介選 中檢掌握83件賄選、賭盤情資嚴查速辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中地檢署檢察長洪家原巡迴15個警分局辦理座談，交換執法意見。圖／中檢提供
台中地檢署檢察長洪家原巡迴15個警分局辦理座談，交換執法意見。圖／中檢提供

因應年底地方公職人員選舉，台中地檢署展現嚴正執法決心，今天已完成轄內15個警分局、涵蓋29個行政區的巡迴座談，目前掌握83件各類妨害選舉情資，中檢檢察長洪家原檢察長強調，將貫徹查察賄選與防制暴力，維護公平選風。

中檢表示，在妨害選舉案件數據方面，目前已掌握各類情資共83件，其中「賄選」有42件、「選舉賭盤」有31件，其餘包含暴力、假訊息、幽靈人口及境外勢力介選等。針對掌握情資，中檢已迅速分案，包括「選他案」75件、「選偵案」24件。

此外，對於新型態的區塊鏈選舉賭盤（如Polymarket案件），中檢已火速偵結14件、依法處分，展現強力打擊新興犯罪的執法效能。

中檢檢察長洪家原在座談中指示，警檢應落實查賄制暴、杜絕境外勢力與選舉賭盤等重點工作，並針對網路假訊息即時採取「加註警語」、「兩面俱陳」及「要求下架」等措施。中檢更提供「投、約、認、搖、行」五大要件作為查辦基準，協助第一線警力精準蒐報。

中檢呼籲，任何企圖以金錢、暴力或不正當手段介入選舉者切勿心存僥倖。歡迎民眾勇於撥打檢舉專線：0800-024-099（按4）。檢舉境外勢力最高可獲2000萬元獎金，檢舉選舉賭盤最高可獲500萬元，檢舉人身分將絕對保密，共同守護民主法治。

台中地檢署檢察長洪家原巡迴15個警分局辦理座談，交換執法意見。圖／中檢提供
台中地檢署檢察長洪家原巡迴15個警分局辦理座談，交換執法意見。圖／中檢提供

賄選 情資

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