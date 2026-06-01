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台中太平區新仁路不平又管線漏水 水公司允10月底完成改善
台中市太平區新仁路一段及44巷位長期以來水壓不足、管線漏水及路面不平，立委何欣純接獲民眾陳情，向台灣自來水公司反映後，水公司同意以兩千萬經費改善，今舉辦施工前說明會，預計10月底完工。
何欣純說，新仁路一段路段因管線老舊水緊鄰工業區，龐大車流造成AC路面起伏不平，形成「波浪路段」，為保障汽機車通行以及用路安全，因此向自來水公司爭取經費改善，也同時解決水壓低和漏水問題，也盼工程完成後一併提升道路品質，減少破管與路面反覆修補造成的不便。
自來水公司簡報指出，工程預計7月10日前後開工，10月底完工，將配合管線汰換與管徑加大，改善老舊管線漏水、水壓不足與供水穩定性；施工採分段方式辦理，降低對周邊住戶、工廠及用路人的衝擊，如有停水需求，也會提前通知用戶準備。
何欣純提醒施工單位，工程期間務必做好交通配套與停水預告，在兼顧施工與地方溝通的前提下，讓工程順利推進、如期如質完工，早日改善新仁路一段周邊居民及工業區的用水與通行環境。
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