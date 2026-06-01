彰化縣將有火化場了 縣府：新建工程預定今年內動工

彰化縣生命園區（火化場）興建工程已完成發包，縣政府確定今年內取得建築執照，及協調五大管線開挖期程，即可辦理動工興建；社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會今表示，動工當天將到場抗議，另一方面持續進行行政訴願。

全台唯有彰化縣沒火化場，縣政府規畫在芳苑鄉草湖村緊鄰芳苑鄉生命園區旁，面積合約約1.98公頃縣有地上興建複合性殯葬設施，4月第一次招標僅一家投標而流標，縣政府5月上旬重新上網招標，在5月底順利發包，總金額約2億8千萬元，工期420個工作日。

地方盛傳，這是縣長王惠美任內推動的重大建設，一定會在她任期內動工。縣政府今表示，火化場環評已通過，縣政府完成發包後開始申請建照，並協調五大管線單位在火化場施工時同時間開挖埋管，今年內可望到位，在年底前舉辦新建工程動土典禮。

彰化縣二林芳苑反火葬場協會指出，彰化縣過去幾十年沒火葬場，縣民各使用附近縣市火葬場都沒事，現在彰化人口逐年減少，更沒迫切需要火葬場，縣政府違反民意，強行在芳苑鄉興建火葬場危害空氣與當地農畜產品，動工當天自救會將到場抗議，目前進行中的行政訴願照常跑流程。

二林、芳苑民眾組成反火葬場協會，反對在芳苑鄉與二林鎮的交界處興建火化場，藍白縣長參選人都沒主張遷址，而是認為應加強與在地民眾溝通，火化場現已發包，現任縣長任內動工，縣長參選人都可鬆一口氣。