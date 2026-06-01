彰化長青卡補助長輩搭車去旅遊 議員盼再擴大到運動館用

彰化縣政府發行長青卡，每月補助長輩一千元，可用於搭公車與客運等，去年又開放也可搭計程車，縣議員曹嘉豪與劉淑芳今天在議會質詢，認為長青卡應可再擴大使用範圍，例如可用於運動場館，縣府表示，目前已在研議讓長輩用於縣府委外營運的運動館。

縣府今年約編列1億2千萬元補助長輩使用長青卡，每月縣府儲值1千點（元），彰化65歲以上長輩約25萬人，累積申請發卡量22萬張，但實際有在使用的約16萬人，約14萬人每個月使用超過500元。

縣議員曹嘉豪與劉淑芳今天在議會質詢說，應提高長輩使用長青卡，鼓勵長輩走出來，例如搭計程車的補助應再更彈性，讓長輩可扣更多點數，還有建議再擴大使用範圍，例如可以用於運動休閑場館，而每月沒用完的點數不要歸零，而是可以累積到下個月，讓長輩可以充份運用。

彰化縣府社會處長王蘭心說，長青幸福卡點數可讓長輩用於交通費，可用於搭公車至溪頭等風景區，還有彰化縣內30條路線的觀光旅遊；也補助搭台鐵，每趟最高可補助45元，還可搭統聯及國光客運到外縣市。去年又開放也可搭計程車，搭乘與縣府簽約計程車隊，每趟補助85元，一天可扣4次。長青卡也能到縣府合約診所就診，可折抵部分負擔50元。

王蘭心說，彰化縣長青卡每月補助1千元的額度已高於六都，目前暫不會再增加額度，否則也會排擠到其他社會福利，不過會研擬擴大使用範圍，例如已和教育處在研擬未來是否可讓長輩用於縣府委外營運的運動館，鼓勵長輩出來運動與休閑。

至於沒用完的點數，縣府目前也不開放累計，主要是怕長輩不定期用，而是累計一大筆點數才用，也失去鼓勵長輩多走出來的用意。