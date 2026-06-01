快訊

談判遲遲沒結果…伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

聽新聞
0:00 / 0:00

解中部5縣市土方去化困境 彰濱暫置區開始受理申請

中央社／ 彰化1日電

為解決土方問題，國土署在彰濱產業園區規劃設土方暫置區，委由彰化縣府接管及營運管理；縣府宣布，暫置區即起開始受理申請，可收受中部5縣市土方，總量約40萬立方公尺。

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因缺乏最終去化場，土方無處可去，營建工程也停擺，民進黨立委陳素月、何欣純3月中旬曾邀集內政部國土管理署人員，前往彰濱產業園區崙尾區會勘，當時國土署人員說明，規劃在彰濱產業園區設土方暫置區，並委由縣府後續接管及營運管理。

彰縣府今天發布新聞稿說明，土方暫置區由國土管理署中區都市基礎工程分署辦理工程發包及施工，完工後委託縣府代為營運管理，而暫置區規劃收受中部5縣市總量約40萬立方公尺土方。

縣府指出，目前一般公共工程及民間建築工程土方進場管理費暫定為每立方公尺新台幣550元，縣府轄下公共工程土方進場管理費暫定為每立方公尺新台幣300元，後續實際收費標準仍待中央核定。

縣府說明，土方暫置區今天開放申請，後續收土作業將採3階段辦理：第一階段為書面資格審查，由申請單位檢附工程基本資料、餘土處理計畫等文件；第二階段為土方源頭檢驗，經縣府通知後，由申請單位會同第三公正單位取樣土壤檢驗；第三階段則在檢驗合格並繳交保證金後，核准進場運土。

縣府表示，將持續與中央合作，兼顧土方去化、交通動線、環境維護及場區管理，並將收土計劃、申辦流程及相關資訊公告在彰化縣政府水利資源處網站，供公共工程及民間建築工程申請單位依循辦理。

國土署 土方

延伸閱讀

租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

中央政策、地方付錢？ 租補分攤引爆縣市反彈

一座山兩個鄉在管！台東金針山爭議數十年 中央修法露曙光

租補85萬戶受影響？國土署：2027年起地方分攤1至4成

相關新聞

台中太平區新仁路不平又管線漏水 水公司允10月底完成改善

台中市太平區新仁路一段及44巷位長期以來水壓不足、管線漏水及路面不平，立委何欣純接獲民眾陳情，向台灣自來水公司反映後，水公司同意以兩千萬經費改善，今舉辦施工前說明會，預計10月底完工。

彰化縣將有火化場了 縣府：新建工程預定今年內動工

彰化縣生命園區（火化場）興建工程已完成發包，縣政府確定今年內取得建築執照，及協調五大管線開挖期程，即可辦理動工興建；社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會今表示，動工當天將到場抗議，另一方面持續進行行政訴願。

彰化長青卡補助長輩搭車去旅遊 議員盼再擴大到運動館用

彰化縣政府發行長青卡，每月補助長輩一千元，可用於搭公車與客運等，去年又開放也可搭計程車，縣議員曹嘉豪與劉淑芳今天在議會質詢，認為長青卡應可再擴大使用範圍，例如可用於運動場館，縣府表示，目前已在研議讓長輩用於縣府委外營運的運動館。

彰化5場馬拉松嘉年華6月起開放報名 結合公益宗教各有特色

彰化縣政府舉辦「彰化縣馬拉松嘉年華」今天啟動，彰化縣長王惠美表示，將串聯員林、二水、田中、鹿港及埔鹽等5大特色賽事，於10月至12月接力登場，結合文化、公益、永續行動與宗教信仰，展現彰化多元且富人情味的城市魅力，5場馬拉松賽事從6月起陸續開放報名。

星期評論／老宅延壽大餅 南投恐看得到、吃不到

南投正面臨人老、屋老的雙重壓力，全縣有逾十一萬棟三十年以上老宅，加上高齡化加劇，「人屋雙老」已成普遍現象。內政部推動「老宅延壽」政策，強調以修代拆，看似為老屋注入強心針；然而理想豐滿、現實骨感，政策落地南投時，面對財政、產權與城鄉資源不對等的夾擊，恐淪為看得到、吃不到的大餅。

東勢獨角仙公園棲地引關注 中市府強化降溫遮蔭護生態

台中市東勢獨角仙生態公園樹木尚未成蔭，連日高溫，獨角仙棲地條件引發關注。市府建設局今表示，園區係依東勢林場專業團隊指導規畫，已打造以腐植土為主體、搭配光蠟樹與灌木的微棲地系統，目標提供穩定且友善的棲息環境。考量近期高溫影響，養護工程處已完成遮陽黑網增設、地表鋪設落葉及增加灑水頻率等措施，持續優化降溫與遮蔭條件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。