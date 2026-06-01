解中部5縣市土方去化困境 彰濱暫置區開始受理申請

為解決土方問題，國土署在彰濱產業園區規劃設土方暫置區，委由彰化縣府接管及營運管理；縣府宣布，暫置區即起開始受理申請，可收受中部5縣市土方，總量約40萬立方公尺。

營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因缺乏最終去化場，土方無處可去，營建工程也停擺，民進黨立委陳素月、何欣純3月中旬曾邀集內政部國土管理署人員，前往彰濱產業園區崙尾區會勘，當時國土署人員說明，規劃在彰濱產業園區設土方暫置區，並委由縣府後續接管及營運管理。

彰縣府今天發布新聞稿說明，土方暫置區由國土管理署中區都市基礎工程分署辦理工程發包及施工，完工後委託縣府代為營運管理，而暫置區規劃收受中部5縣市總量約40萬立方公尺土方。

縣府指出，目前一般公共工程及民間建築工程土方進場管理費暫定為每立方公尺新台幣550元，縣府轄下公共工程土方進場管理費暫定為每立方公尺新台幣300元，後續實際收費標準仍待中央核定。

縣府說明，土方暫置區今天開放申請，後續收土作業將採3階段辦理：第一階段為書面資格審查，由申請單位檢附工程基本資料、餘土處理計畫等文件；第二階段為土方源頭檢驗，經縣府通知後，由申請單位會同第三公正單位取樣土壤檢驗；第三階段則在檢驗合格並繳交保證金後，核准進場運土。

縣府表示，將持續與中央合作，兼顧土方去化、交通動線、環境維護及場區管理，並將收土計劃、申辦流程及相關資訊公告在彰化縣政府水利資源處網站，供公共工程及民間建築工程申請單位依循辦理。