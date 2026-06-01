彰化5場馬拉松嘉年華6月起開放報名 結合公益宗教各有特色

彰化縣政府舉辦「彰化縣馬拉松嘉年華」今天啟動，彰化縣長王惠美表示，將串聯員林、二水、田中、鹿港及埔鹽等5大特色賽事，於10月至12月接力登場，結合文化、公益、永續行動與宗教信仰，展現彰化多元且富人情味的城市魅力，5場馬拉松賽事從6月起陸續開放報名。

彰化縣馬拉松嘉年華今年以「五馬齊奔賀馬年，跑動彰化永續行」為主軸，王惠表表示，今年5場賽事各具亮點，10月25日由「員林獅子盃親子公益路跑」率先登場，打造兼具環保與社會關懷的城市路跑；10月31日「二水國際跑水節－千人健行水上漂」則融合近300年歷史的跑水文化與八堡圳意象，帶領民眾感受飲水思源精神與農村風光；11月8日秒殺「台灣米倉田中馬拉松」則以濃厚人情味與熱情補給聞名，今年更規劃友善共融組，推動運動平權，也特別感謝在地企業允強公司捐贈200萬元大力支持，以企業力量力挺地方體育發展。

11月15日登場的「鹿港馬拉松」適逢10周年，跑者可穿梭在古蹟與老街巷弄間，感受鹿港人文底蘊，也有特色美食補給。壓軸賽事「埔鹽順澤宮第4屆冠軍路跑，順風啟程．澤福同行謝平安」將於12月19日舉行，融合地方信仰、讓跑者戴著冠軍帽，為年度馬拉松嘉年華畫下圓滿句點。

員林獅子會新任會長葉世昌表示，員林獅子盃親子公益路跑沿途會行經充滿綠意的圓林園，並結合防災體驗跟防詐闖關遊戲，邀請全國家長帶著孩子一起漫跑員林，跑出健康與快樂。

中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政表示，田中馬今年特別成立身障組，提供4K賽事給身障朋友參與，推動運動平權，會依其需求安排陪跑者，鼓勵身心障礙朋友參賽。

除了秒殺田中馬拉松6月3日中午開放報名，鹿港馬6月15、埔鹽馬6月17都將開放報名，相關資訊可至各賽事官方平台查詢。