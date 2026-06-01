台中客家施政創歷史新高 地方客家發展計畫評核全國第一

台中市推動客家事務績效再創歷史新高！在客家委員會114年度「地方客家發展計畫」評核中，台中市獲最高殊榮「特優」，勇奪全國第一。

台中市長盧秀燕獲悉後，第一時間肯定市府團隊的努力，嘉勉同仁並期許各局處持續攜手打拚，為建立一個族群多元、相互欣賞、文化包容的偉大城市共同邁進。

台中市客委會主委江俊龍表示，感謝盧秀燕市長擔任召集人，全程主持中市客家發展會議，細膩提點各局處充分配合客委會發展文化建設政策。此次評核涵蓋政策規劃、執行成效及跨機關整合等多項嚴格指標，能獲得中央高度肯定，充分展現市府團隊整體推動策略與落實成果，實屬不易。

江俊龍表示，台中市人口即將突破287萬，客家人口約占全市的17.5%，市府團隊突破限制，勇於嘗試，將客家事務全面納入市政治理架構，從「社政、觀光、衛教、民政、運動、文化、經濟」七大面向系統性推動，串聯市府各局處會並結合外部專家學者，透過跨機關會報建立穩定的運作機制，強化政策橫向連結與資源整合，感謝市府團隊的通力合作，讓客家政策不再是「單點推動」，而是深入落實於大台中治理體系中。

客委會說明，市府團隊積極將客語融入大型公共活動場域，包括跨年晚會、國慶晚會、台中市逍遙音樂町、台中爵士音樂節、台中國際花毯節及台中東勢新丁粄節等重要節慶及大型展演活動，全面加入客語主持、客家藝文演出與宣傳，相關活動觸及人次突破400萬大關，提升客語的能見度與社會參與度，讓客語從個別族群的文化象徵，提升為台中城市共同語言的一部分。