星期評論／老宅延壽大餅 南投恐看得到、吃不到

南投正面臨人老、屋老的雙重壓力，全縣有逾十一萬棟三十年以上老宅，加上高齡化加劇，「人屋雙老」已成普遍現象。內政部推動「老宅延壽」政策，強調以修代拆，看似為老屋注入強心針；然而理想豐滿、現實骨感，政策落地南投時，面對財政、產權與城鄉資源不對等的夾擊，恐淪為看得到、吃不到的大餅。

首先是經費缺口與地方財政失衡，內政部雖祭出最高九百六十萬元補助，但並非全額埋單。南投老屋翻修每坪動輒十至十五萬元起跳，加上耐震補強，對補助的弱勢對象更是沉重負擔。

內政部的政策若以六都高房價、高都更效益為範本，老屋修繕後有實質增值空間，民眾自籌意願高；但南投屬農業縣，老房翻修後的市價增幅微乎其微，甚至修繕費高於建物殘值，在縣府財政拮据、缺乏低利貸款支持下，單靠中央齊頭式補助，民眾的自籌意願低。

其次是「人屋雙老」與複雜產權打死結，南投六十五歲以上人口比率約百分之二十二點五，位居全國第三老縣市，老宅內多是獨居長輩。鄉村老透天或舊公寓普遍存在產權持分人數過多、繼承未辦理，甚至關係人長年失聯，現行法規要求一定共識門檻，若產權不清，連申請第一步的安全性能評估都難以跨出。

此外，鄰近的台中大興土木，吸納了多數營建工料，在強烈磁吸效應下，南投長年工料雙缺，老屋延壽這種施作難度高的微型修繕工程，實務上不易找到營造廠。

關鍵的是，南投身為九二一地震重災區，現存的三十年以上老宅，多數曾歷經震災集體創傷，結構極可能藏有隱形微創，其耐震補強的迫切性遠高於其他縣市。

面對「人屋雙老」的急迫性，中央不應僅坐在辦公室裡看數字，須針對非六都與老災區提出因地制宜的配套：包括打破齊頭式補助，調高偏鄉與九二一災區的補助權重，或由中央信保基金提供弱勢專案免息貸款；降低門檻，允許地方政府對高齡獨居、有安全疑慮的老宅，公費啟動安全評估；由住都中心跨部會組建修繕國家隊，主動媒合工料進駐偏鄉。

唯有從經費、法規到工料全方位解套，這項老宅延壽的防災美意，才有溫度，不會「水土不服」淪為紙上談兵。