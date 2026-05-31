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東勢獨角仙公園棲地引關注 中市府強化降溫遮蔭護生態

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府在東勢打造獨角仙公園。圖／建設局提供。
台中市政府在東勢打造獨角仙公園。圖／建設局提供。

台中市東勢獨角仙生態公園樹木尚未成蔭，連日高溫，獨角仙棲地條件引發關注。市府建設局今表示，園區係依東勢林場專業團隊指導規畫，已打造以腐植土為主體、搭配光蠟樹與灌木的微棲地系統，目標提供穩定且友善的棲息環境。考量近期高溫影響，養護工程處已完成遮陽黑網增設、地表鋪設落葉及增加灑水頻率等措施，持續優化降溫與遮蔭條件。

建設局指出，園區規畫初期即納入夏季氣候因素，周邊種植約40棵獨角仙偏好的光蠟樹，並配置腐植材與遮蔽物，提供躲藏與棲息空間。針對成蟲進駐後的適應情形，已第一時間諮詢東勢林場等專業團隊意見，透過多項環境調整措施，提升整體棲地品質，降低高溫帶來的影響。

建設局說明，獨角仙生命周期短，成蟲易受氣候、交配及人為干擾影響而受傷或死亡，因此除持續改善環境外，也特別呼籲民眾入園觀察時落實「眼看手不動」，避免翻動棲地或觸碰個體，共同守護復育成果。後續將持續監測棲地狀況與族群發展，滾動式調整管理方式。

該園區於本月11日啟用，為全台首座以獨角仙為主題，結合客家文化與生態復育理念打造的公園，由市府投入約9385萬元建置，並在東勢林場團隊協助下推動復育作業，採分批方式引入獨角仙成蟲。

另有在地民眾反映，園區樹木尚未成蔭、撫育區遮蔽不足，曾觀察到獨角仙疑似因高溫死亡情形，質疑棲地條件尚未成熟。對此，建設局表示已即時檢討並依專業建議改善，強調將持續精進棲地環境，在兼顧生態教育與物種保育下，逐步提升復育成效。

高溫 台中市

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