彰化11家實體賣場設防災專區 防災物資提早一站購足

颱風季節將近，彰化縣已有家樂福、小北百貨、振宇五金等共11家業者實體門市從6月到8月底設有「防災專區」，彰化縣消防局也提醒民眾提早準備防災物資必需品，「緊急避難包」也應放在隨手可拿的地方，才能因應緊急狀況。

11家大型超市、五金行、家庭百貨賣場設的「防災專區」讓民眾可一次採買，備齊物資和防災必需品，以免近年因極端氣候，災害有時來得又急又快，7至9月是颱風侵襲季節，或有強降雨、淹水等災情，造成大範圍停電、停水、交通中斷等，民眾更應有防災的警覺心。

彰化消防局也提醒大家，除了要儲備好足夠食物、飲用水及生活必需品，「緊急避難包」應放在家中大門口或隨手可得之處，備妥手電筒、電池、醫療用品，且每半年必須定期檢查更新內容物。除了實體賣場，也可多加利用各大網路電商平台的「防災專區」進行線上選購，相關防災資訊還可上「消防防災館」網址https://www.tfdp.com.tw查詢，或善用「全民防災e點通」掌握最新與即時的災害與避難資訊。

颱風季節將近，民眾可提早準備防災。圖／彰化縣府提供