台中市區空地練習飛行傘 運動局：應於合法場域進行

台中市市政路與龍富路交界的私人土地，民眾反映有人在空地練習拖拉飛行傘。台中市運動局表示，無動力飛行應於合法場域依法辦理，市府將依個案情形，會同相關主管機關查處。

民眾近日行經市政路與龍富路交界的私人土地，發現有玩家在空地練習拖拉飛行傘，由於風勢強，玩家被傘拖著跑，還差點飛起來頗危險。

運動局表示，無動力飛行運動相關活動應依「無動力飛行運動及其經營管理辦法」及相關法令規定辦理，並於合法場域進行。若涉及未經許可經營、場地使用違規、公共安全疑慮或其他違法情事，市府將依個案情形，會同相關主管機關查處；倘如因飛行活動可能涉及相關行政或刑事責任，將由權責機關依法認定及處理。

中市府呼籲，無動力飛行運動具有一定風險，涉及教學、體驗或商業經營行為者，應由具備相關資格的專業人員辦理，並落實安全管理措施；尤其在人口密集的市區、公園綠地或鄰近道路等區域，更應避免從事可能影響公共安全的飛行活動，共同維護市民生命財產安全。