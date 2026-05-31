快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市區空地練習飛行傘 運動局：應於合法場域進行

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市市政路與龍富路交界的私人土地，民眾反映有人在空地練習拖拉飛行傘。台中市運動局表示，無動力飛行應於合法場域依法辦理，市府將依個案情形，會同相關主管機關查處。

民眾近日行經市政路與龍富路交界的私人土地，發現有玩家在空地練習拖拉飛行傘，由於風勢強，玩家被傘拖著跑，還差點飛起來頗危險。

運動局表示，無動力飛行運動相關活動應依「無動力飛行運動及其經營管理辦法」及相關法令規定辦理，並於合法場域進行。若涉及未經許可經營、場地使用違規、公共安全疑慮或其他違法情事，市府將依個案情形，會同相關主管機關查處；倘如因飛行活動可能涉及相關行政或刑事責任，將由權責機關依法認定及處理。

中市府呼籲，無動力飛行運動具有一定風險，涉及教學、體驗或商業經營行為者，應由具備相關資格的專業人員辦理，並落實安全管理措施；尤其在人口密集的市區、公園綠地或鄰近道路等區域，更應避免從事可能影響公共安全的飛行活動，共同維護市民生命財產安全。

運動 台中市 飛行傘

延伸閱讀

上千人宗教活動30天前申請路線？ 「尊重」白沙屯媽祖進香無固定路線

影／加油站內飆車甩尾畫面曝光 台中警方緊急撤銷活動路權申請

影／賓士男開潑漆車台中逆向蛇行 落網稱「用腳開車」警建請暫行安置

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

相關新聞

影／南投埔里與日本出水市締結姊妹市9周年 贈新種麒麟花見證情誼

南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮長廖志城率團赴日參加紀念活動，並贈予新品種麒麟花，寓意兩市情誼如麒麟花般生命力旺盛、生生不息，象徵友誼長存，未來將持續攜手深化合作關係，拓展多元交流平台。

與日本出水市締姊妹市9週年 南投埔里捐贈麒麟花情彌堅

南投埔里與日本鹿兒島縣出水市今天在出水市，舉行締結姊妹市9週年紀念暨麒麟花捐贈儀式；埔里鎮公所表示，不因距離及疫情而中斷...

中社觀光花市「荷舞漫波」漢服活動 荷花與波波球花海現古典美

台中后里中社觀光花市昨舉辦「荷舞漫波」漢服拍照活動，邀請10位漢服模特兒盛裝登場，穿梭於盛開荷花與圓滾滾波波球花海之間，展現古典美，許多遊客看到後說古典服飾和花海美景很搭，也跟著拍照留念。

台中市國際家庭日推「Hello, Emotions！」逾千人朝聖

全台最萌「情緒嘉年華」熱血登場！台中市政府30日在中央公園遊客中心旁綠地，舉辦國際家庭日慶祝活動。今年創新推出「Hello, Emotions！」主題，將台中(TAICHUNG)英文字母變身8大情緒小怪獸角色，透過闖關活動解鎖愛的超能力，吸引逾千人次朝聖，見證情緒也能很療癒。

會展經濟1元創造7至10元產值 江啟臣：市府成立專案辦公室整合配套

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天指出，台中精密園區未來如何能升級，變成一個有AI、有智慧的機器人製造園區，甚至讓大台中地區的供應鏈形成聚落，占領精密機械製造、機器人製造的關鍵地位，恐怕會是未來台積電之外，另一個重要的台灣護國神山群，也就在我們台中。

彰化員林市「走出健康 引以為農」回市區舉辦 毛小孩也來湊熱鬧

彰化縣員林市農特產推廣活動今移回市中心舉辦，結合時下流行關懷毛小孩議題，逛市集及帶愛犬到員林公園活動筋骨的民眾絡繹不絕，縣長王惠美趕到後表示，員林市黃金帝國危險建築拆除重建招商案、條和街等瓶頸路口改善工程等建設，提升交通交通便利性與生活品質，員林市越來越進步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。