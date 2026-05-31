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影／南投埔里與日本出水市締結姊妹市9周年 贈新種麒麟花見證情誼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，31日舉辦「姊妹市締結九週年紀念暨麒麟花捐贈儀式」。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，31日舉辦「姊妹市締結九週年紀念暨麒麟花捐贈儀式」。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮長廖志城率團赴日參加紀念活動，並贈予新品種麒麟花，寓意兩市情誼如麒麟花般生命力旺盛、生生不息，象徵友誼長存，未來將持續攜手深化合作關係，拓展多元交流平台。

埔里鎮公所指出，埔里鎮與出水市於2017年締結姊妹市，期間就算遭遇新冠疫情，兩市仍秉持互信互惠精神，透過線上方式維繫情誼，持續推動多元交流合作，推展教育與文化交流，不因距離而中斷彼此聯繫，充分展現深厚的姊妹城市情誼。

為慶祝埔里鎮與出水市締結姊妹市九周年，埔里鎮長廖志城率領南投縣觀光產業聯盟協會副盟主茆晉日牂與青創經營者組成參訪團赴日，今參加「姊妹市締結九週年紀念暨麒麟花捐贈儀式」，外交部及台日各界貴賓也出席共同見證兩市友誼。

由於，埔里鎮是我國花卉的重要生產據點，享「花都」美譽，鎮長廖志城今贈予新品種麒麟花給出水市，並由出水市長椎木伸一代表受贈，廖表示，麒麟花生命力旺盛、生生不息，象徵堅毅、繁榮與幸福，見證並寓意兩市友誼長存。

而埔里此次贈予的麒麟花，由陽昇園藝與中興大學退休教授朱建鏞運用「胚培養技術」共同研發的新品種，改善了該品種多刺缺點，展現出「無刺」與「軟刺」的溫柔樣態，更具備卓越的耐候性、節水、抗病蟲害，因此更易於栽培管理。

廖志城說，隨著國際交流逐步恢復正常，埔里與出水兩市近年在產業、教育、文化、生態保育及青少年交流等領域更積極實體互訪，今天九周年活動展現台日地方自治友好交流的成果與典範，未來持續攜手深化合作關係，拓展多元交流平台。

陽昇園藝與中興大學退休教授朱建鏞運用「胚培養技術」共同研發新品種，改善該品種多刺缺點，展現出「無刺」與「軟刺」的溫柔樣態。圖／埔里鎮公所提供
陽昇園藝與中興大學退休教授朱建鏞運用「胚培養技術」共同研發新品種，改善該品種多刺缺點，展現出「無刺」與「軟刺」的溫柔樣態。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮贈予新品種麒麟花給出水市。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮贈予新品種麒麟花給出水市。圖／埔里鎮公所提供

陽昇園藝與中興大學退休教授朱建鏞運用「胚培養技術」共同研發新品種，改善該品種多刺缺點，展現出「無刺」與「軟刺」的溫柔樣態。圖／埔里鎮公所提供
陽昇園藝與中興大學退休教授朱建鏞運用「胚培養技術」共同研發新品種，改善該品種多刺缺點，展現出「無刺」與「軟刺」的溫柔樣態。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮長廖志城（左）贈予新品種麒麟花給出水市長椎木伸一（右）。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮長廖志城（左）贈予新品種麒麟花給出水市長椎木伸一（右）。圖／埔里鎮公所提供

南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮贈予新品種麒麟花給出水市。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市締結姊妹市滿九周年，埔里鎮贈予新品種麒麟花給出水市。圖／埔里鎮公所提供

埔里 廖志城 日本

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