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與日本出水市締姊妹市9週年 南投埔里捐贈麒麟花情彌堅
南投埔里與日本鹿兒島縣出水市今天在出水市，舉行締結姊妹市9週年紀念暨麒麟花捐贈儀式；埔里鎮公所表示，不因距離及疫情而中斷彼此聯繫，充分展現深厚姊妹市情誼。
埔里鎮與日本鹿兒島縣出水市2017年締結姊妹市，為慶祝締結9週年，埔里鎮長廖志城率團赴日本訪問，並於今天辦理麒麟花捐贈儀式，出水市長椎木伸一等人出席，廖志城說，雙方從官方交流逐步拓展至民間、教育、產業、青年層面，將持續攜手深化合作關係。
廖志城說，麒麟花象徵吉祥、繁榮、堅韌與平安，這次贈花由埔里鎮陽昇園藝與國立中興大學園藝學系退休教授朱建鏞共同研發，新品種運用胚培養技術突破傳統、改善多刺形象，展現無刺與軟刺溫柔樣態，易管理且具耐候性、節水、抗病蟲害，符合現代環保趨勢。
廖志城表示，雙方在產業、教育、文化、生態保育、青少年交流持續深化，包含埔里鎮多次參與出水市產業祭、雙方學校透過線上英語交流、學生互訪、姊妹校合作計畫，增進兩地學生國際視野與跨文化理解，埔里森林逐燈祭也展示出水市役所空運贈送職人手作竹燈。
另外，竹山鎮公所舉辦「竹山國際茶道節」，日本三重縣菰野町團體昨天參訪主場館並參拜竹山紫南宮，竹山鎮長陳東睦說，日方訪賓對茶道節結合竹藝、茶席、創意手作留下深刻印象，使雙方在觀光與文化推廣有更多交流契機，盼建立更深厚友誼與合作。
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