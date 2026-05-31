與日本出水市締姊妹市9週年 南投埔里捐贈麒麟花情彌堅

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天指出，台中精密園區未來如何能升級，變成一個有AI、有智慧的機器人製造園區，甚至讓大台中地區的供應鏈形成聚落，占領精密機械製造、機器人製造的關鍵地位，恐怕會是未來台積電之外，另一個重要的台灣護國神山群，也就在我們台中。

2026-05-30 18:53