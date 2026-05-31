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彰化二林轉運站招商完成 議員促溪湖轉運站應加速進度

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林轉運站已完成招商，由員林客運營運，預計今年下半年就可正式啟用。圖／彰化縣政府提供
二林轉運站已完成招商，由員林客運營運，預計今年下半年就可正式啟用。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府為加強公共運輸，規劃興建轉運站，二林轉運站已完成招商，將由員林客運營運，預計今年下半年就可啟用；縣議員陳玉姬也關心溪湖轉運站規劃進度落後，縣府交通處長林孟弘說，溪湖轉運站正在進行細部計畫審查，希望今年就動工。

彰化縣府規劃鹿港鎮、二林鎮、溪湖鎮、和美鎮、彰化市等5處客運公車轉運站，鹿港轉運站去年動土，由在地企業國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘號召多位企業家合資，投資逾12.5億元聯手打造客運轉運站與彰化第一家五星級國際旅館「鹿港英迪格酒店」，轉運站預計2026年底完工啟用，酒店預計2028年完工，希望打造鹿港為國際觀光重鎮。

而二林轉運站硬體設備已完工，並完成招商，將由員林客運承租營運，一樓將會做部分商業空間，目前還在做內部裝修，而轉運站公車路線整併規劃也已完成，預計今年下半年正式啟用。

縣議員陳玉姬上周在議會質詢時也關心溪湖轉運站進度，陳玉姬說，溪湖轉運站給鎮公所發包後，至今都還未動工，延宕太久，是否會因原物料上漲更阻礙工程進度。

林孟弘說，溪湖轉運站是卡在都市計劃，內政部都委會今年已通過主要計畫審查 ，4月初細部計畫審查後，再退公所修正，顧問公司預計6月上旬會修正完成，再送都委會審查，希望今年能順利開工，由於溪湖轉運站量體不大，相關設計與二林轉運站類似，二林轉運動在驗收時也有遇到一些缺失需改善，都會給溪湖轉運站參考。

陳玉姬說，溪湖轉運站要注意周邊停車需求與道路動線、人行空間，還要結合公共自行車、還有接駁車、綠蔭空間等應同步整體規劃，才能帶動在地商圈，好的政策要做完整，否則就是白做。

而和美轉運站今年5月11日第二次招商，因未有廠商投標，縣府決定改採OT案，由縣府同步招標設計標，由縣府招標設計興建；至於彰化轉運站未來會配合台鐵彰化鐵路高架化，再設計轉運站。

縣議員陳玉姬也關心溪湖轉運站規劃進度落後，縣府表示，溪湖轉運站正在進行細部計畫審查，希望今年就動工。圖／彰化縣政府提供
縣議員陳玉姬也關心溪湖轉運站規劃進度落後，縣府表示，溪湖轉運站正在進行細部計畫審查，希望今年就動工。圖／彰化縣政府提供

彰化 溪湖鎮 鹿港

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