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台中市40年人氣老榕樹移植 東光里長賴文章3代守護

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植，里長賴文章（中）全天守候。圖／吳宗學提供
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植，里長賴文章（中）全天守候。圖／吳宗學提供

台中市政府正進行東光路計畫道路開闢工程，位在東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植，4屆里長賴文章和女兒東光社區發展協會理事長賴宣羽全天守候，深怕有一絲的閃失。原來，這棵老容樹是自賴文章父親賴錦華擔任里長時種下，是地方人重要的聚會地，如今為了道路打通而移植，其中有許多伴隨著當地人的回憶。

今年76歲的賴文章說，父親當年也是資深里長，為了讓來東光集會所聚會的里民們有遮蔭、聊天的場所而種下這棵榕樹。當年他才30多歲，忙於自己的事業，沒想到後來也接棒服務里民，一做也4屆了。

他說，老榕樹長得快又茂密，附近又有東光福德祠，是大家聚會的重要地點。直到地下道填平動工時，大家才發現原來地下的一處自來水管多年來有破損，也一直滋養著這棵榕樹。因為水質乾淨，榕樹長的十分翠綠好看。

賴文章說，以往東光路在東山路到南興一路這一段沒有打通，而且小路多，號誌不好設置，不僅行不安全也不便利。為了配合打通，東光福德祠和老榕樹都將一併遷移，有多年歷史的東光集會所也將拆除，但可以給大家帶來行的便利。

為了老榕樹的移植，賴文章和女兒賴宣羽從上午8時就到達配合施工。賴宣羽將參選里長，有意接棒父親。兩人一直守到下午，等工程全部完成，且細心注意不對老榕樹造成傷害，兩人才放下心。老榕樹未來將移至位於崇德路與豐樂路三段口側的綠帶。

台中市議員參選人吳宗學也到場一路協助，他表示，隨著東光路道路工程開闢，為了讓交通更便利，因此面臨東光福德祠搬遷與老樹移植的挑戰；不僅是工程上的取捨，更是對歷史與文化的珍視。老榕樹見證了過去的歲月，希望未能仍能在我們的生活中。

台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供

台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供

台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供

台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植。圖／吳宗學提供

台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植，里長賴文章（左）和女兒全天守候。圖／吳宗學提供
台中市東光里活動中心前的1棵40年歷史的老榕樹昨天順利完成移植，里長賴文章（左）和女兒全天守候。圖／吳宗學提供

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