台中單身聯誼后里逛樂園賞花海 18對連線9成配對率

台中市民政局為協助單身男女拓展社交圈，昨天和后里區戶政事務所舉辦單身聯誼活動，欣賞后里花田綠廊、逛麗寶樂園，40位單身男女在戶外活動中心情放鬆，認識彼此；台中市民政局長吳世瑋表示，活動成功促成18對民眾互表心意，配對率高達90%。

吳世瑋表示，市府近年持續推動多元主題式單身聯誼活動，結合在地景點、休閒體驗、美食交流及手作互動等元素，讓交友不再只是面對面自我介紹，而是在共同參與中自然展開對話、累積默契。此次后里場以浪漫花海與休閒樂園為舞台，透過賞花漫步、庭園餐敘與實境解謎，營造輕鬆、有趣且充滿溫度的相遇時刻，期盼參加者在笑聲與合作中看見彼此真實的一面。

后里戶所主任施勇全表示，活動結合后里在地特色與休閒魅力。行程自后里花田綠廊展開，參加者漫步花海、拍照留念，在自然美景中開啟話題，初次見面的距離感也隨著笑聲逐漸拉近；中午安排至恩典景觀咖啡廳用餐，在庭園景致與綠意陪伴下自在交流；下午到麗寶樂園進行大型實境解謎，參加者分組合作、尋找線索、完成挑戰，在彼此鼓勵與默契培養中，留下溫馨而難忘的心動時刻。