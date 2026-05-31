中社觀光花市「荷舞漫波」漢服活動 荷花與波波球花海現古典美

台中后里中社觀光花市昨舉辦「荷舞漫波」漢服拍照活動，邀請10位漢服模特兒盛裝登場，穿梭於盛開荷花與圓滾滾波波球花海之間，展現古典美，許多遊客看到後說古典服飾和花海美景很搭，也跟著拍照留念。

中社觀光花市舉辦「荷舞漫波」漢服拍照活動，邀請10位漢服模特兒盛裝登場，穿梭於盛開荷花與圓滾滾波波球花海之間，以古典優雅身影，搭配現代花海美景，吸引很多遊客跟著拍照。

拍照活動邀請中堅攝影學會25位攝影高手參加，以專業鏡頭捕捉古代漢服仕女與花海交織出的唯美畫面。模特兒們在荷花池畔、波波球園區及花海步道中擺出各種優雅姿態。

中社花市今年種植約10000株波波球分別種植二個展區，毛茸茸圓滾滾已經長大能雙手環抱，不需修剪自然成型。

荷花種植約2000坪，綠葉粉荷相呼應，現在已全面盛開，今天假日也吸引遊客賞花拍照。

台中后里中社觀光花市昨辦「荷舞漫波」漢服拍照活動，邀請10位漢服模特兒盛裝登場，穿梭於盛開荷花與圓滾滾波波球花海之間。圖／中社花市提供