會展經濟1元創造7至10元產值 江啟臣：市府成立專案辦公室整合配套

國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今天指出，台中精密園區未來如何能升級，變成一個有AI、有智慧的機器人製造園區，甚至讓大台中地區的供應鏈形成聚落，占領精密機械製造、機器人製造的關鍵地位，恐怕會是未來台積電之外，另一個重要的台灣護國神山群，也就在我們台中。

2026台中設計周在台中國際會展中心舉辦，下午舉辦「台中會展經濟起飛論壇」邀請有「中科教父」美譽的台中市總工會名譽理事長陳明德、台中市精密園區廠協會榮譽理事長陳永順、台灣區觀光協會聯合會總會長林吉財、博思達公司董事長翁瑀等人就會展經濟應談，並由江啟臣擔任主談人，以及嶺東科技大學校長陳仁龍擔任主持人。

江啟臣說，要做到這一步，不僅是國際媒合，人才的訓練非常重要，應與附近嶺東科大等大學合作在「Empower（賦能）」上，讓教學和在職員工有AI的能量，這也是市府和民間可以一起來做的「AI賦能學院」也就是所謂的職訓，讓他們得到認證。就像他28日剛訪問完美國的「好奇實驗室（Curiosity Lab）」一樣，任何產品都必須得到認證，才有參與權，也參能跟國際接軌而有發言權，並能搶得商機。

江啟臣也說，國際會展中心自去年10月試營運以來獲致非常好的成果，16個場次的展覽有2400個攤位，已經締造了137萬人次的參訪，平均一場有9萬人，並創造690億元的交易。依今年已預計有56個檔期，就會有560萬人參加。以往工具機展以往都去台北，兩年舉辦一次，今年在台中國際會展中心舉辦，攤位雖然目前僅前年在台北舉辦時的48%，但4天來了7萬多人次，卻已超越了在台北的展覽。台中交易金額20億美金也遠超過台北的15億美金。

他說，會有這樣的差異，原因在於台中具有先天的產業優勢，而且不是其他城市可以取代。因為，這是一個「前店後廠自由港」的模式，買家來看展之後可以在30分鐘車程內去看廠並立即下單，甚至還有台中港可以直接外運。

江啟臣說，會展產業具高度經濟外溢效應，每投入1元可帶動7至10元產值，因此提出「會展經濟168方案」台中市應成立一個專案辦公室來，來整合所有需要的相關配套，第二是扮演6大平台角色，包括媒合、夥伴關係、城市交流、旅遊和共同成就交易等，再搭配8項重要的措施，來擴大會展經濟的影響力，提高台中在國際的能見度和影響力，並串聯飯店、餐飲、交通與策展產業，形成完整生態系。