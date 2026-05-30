彰化員林市「走出健康 引以為農」回市區舉辦 毛小孩也來湊熱鬧

彰化縣員林市農特產推廣活動今移回市中心舉辦，結合時下流行關懷毛小孩議題，逛市集及帶愛犬到員林公園活動筋骨的民眾絡繹不絕，縣長王惠美趕到後表示，員林市黃金帝國危險建築拆除重建招商案、條和街等瓶頸路口改善工程等建設，提升交通交通便利性與生活品質，員林市越來越進步。

員林市公所過去6年在藤山步道停車場，舉辦「走出健康 引以為農」農特產推廣活動，沿著停車場外道路人行步道設攤，健行民眾回到起點可看表演、逛市集，今年移到市中心，今在市公所前廣場、三民街及員林公園舉辦，少了健行但多了寵物同樂會，更換活動地點而熱鬧依舊。

代理市長賴致富說，藤山步道假日期間遊客多、停車空間有限，「走出健康 引以為農」回到市區舉辦，交通便利且有員林公園可運動，方便民眾輕鬆參與並同樣達到健康效果，今活動經費市公所感謝縣長王惠美、市代會主席張國良及全體代表大力支持與協助，市公所得以規畫豐富且兼具娛樂性的員林農特產盛宴。

假日縣長行程多，王惠美趕到會場後表示，近年來員林市各項建設成果有目共睹，包括黃金帝國危險建築拆除重建招商案、條和街等瓶頸路口改善工程、民權街北段道路開闢等重大建設，將有效提升交通便利性與生活品質，帶動城市整體發展。

舞台區大明社區太鼓隊、艾瑪朵朵舞蹈工作室、天馬戲創作劇團接力表演，寵物同樂會舉辦萌寵嘆為罐止任務、妙鼻子偵探等趣味競賽炒熱氣氛，市公所安排古法古法蜜餞醃漬DIY喚起民眾對員林蜜餞的記憶、多肉植物組盆療育身心及寵物手工皂等親子體驗，讓民眾深入認識員林在地農業與文化特色。代理市長賴致富送員林超人氣仙草凍更是搶手，他趕快說明贈送時段，確保民眾不撲空。

彰化縣員林市舉辦寵物同樂會，飼主帶愛犬參加。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市代理市長賴致富（中）和市民代表、農產業者一起推廣農特產品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市公所人員（藍色背心者）分贈仙草凍，民眾熱烈期待拿到。記者簡慧珍／攝影