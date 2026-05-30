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海線移入3萬人！陳廷秀喊賭上政治生命「捍衛文九設校」 盧秀燕回應了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
市議員陳廷秀日前不惜押上政治生命，要求市府立刻啟動「文九用地設校案」。圖／本報系資料照片
市議員陳廷秀日前不惜押上政治生命，要求市府立刻啟動「文九用地設校案」。圖／本報系資料照片

台中市無黨籍市議員陳廷秀日前不惜押上政治生命，強調「地方教育不能等」，要求市府立刻啟動「文九用地設校案」，台中市長盧秀燕對此正面回應表示，市府對教育建設絕不手軟，目前教育局正委託學校進行整體的規劃與設計，強調市府是秉持嚴謹的專業評估，「並非不蓋」。

陳廷秀指出，台中港特定區市地重劃自2009年竣工以來，隨公園、停車場等公共設施陸續開闢，吸引大量年輕家庭移入，周邊居住人口已達3至4萬人。目前大樓入住率普遍近八成，部分社區甚至達到百分之百。他舉例，光是「幸福成」社區目前就有約2500戶入住，停車位缺口達400個，且周邊學校幾近飽和，許多學童必須跨區就學、四處奔波，生活極度不便。

「我用我的政治生命做賭注，文九設校一定有它的必要性，百分之百！」在地議員陳廷秀強調，台中港特定區市鎮中心重劃區近年來人口爆炸性成長，入住戶數已突破1萬6千戶，導致地方托嬰、就學與停車等民生問題日益浮現，然而該案目前有土地、有重劃基金，既然萬事俱備，認為市府就該立刻啟動規劃，並逐年編列預算，若此時不做，未來面對原物料不斷上漲，恐怕就更難實踐。

陳廷秀說，自已過去在梧棲鎮公所時期，曾榮獲全國預算執行考核第一名，個人從政以來最重視財政紀律，市府既然遲早都要蓋，就應該展現效率，為地方學子爭取一個從0到12歲完整且安心的成長空間，畢竟該地區確實有非常迫切的設校需求，且該案已有相關經費在案，相信市長也會非常尊重教育發展。

台中市長盧秀燕對此回應，強調市府對於有必要性的設校絕對全力支持，並舉例在她的任期內，台中市已經蓋了10所學校，證明市府對教育建設的實質重視。市長強調重申，市府並非不蓋，而是必須秉持嚴謹的專業評估，考量周邊學校的招生與平衡，目前教育局正委託學校進行整體的規劃與設計，已由專業團隊在評估與規劃當中。

文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影
文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影

文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影
文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影

文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影
文九用地是台中港特定區市鎮中心重劃區內預留的學校用地，面積約為3.35公頃。記者黑中亮／攝影

台中 盧秀燕 教育局

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